Mannheim – Die Pfingstferien in der Stadtbibliothek Mannheim: Öffnungszeiten und Ferienprogramm

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Während der Pfingstferien vom 23. Mai bis 7. Juni haben die Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim teilweise veränderte Öffnungszeiten.
Die Bibliotheken in der Innenstadt – Zentralbibliothek, Kinder- und Jugend- sowie Musikbibliothek – haben regulär geöffnet.
Die Öffnungszeiten der einzelnen Zweigstellen finden sich auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.mannheim.de/stadtbibliothek.
An Fronleichnam (4. Juni) sind alle Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim geschlossen.
Familienprogramm in den Pfingstferien
Für Familien bietet die Stadtbibliothek an drei Tagen Programm an.
„Illustrations-Werkstatt“
Kinder basteln mit Künstlerin Anke Faust und Autorin Cordula Rößler
am Mittwoch, 27. Mai und Donnerstag 28. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr
im N³-Bibliothekslabor im Dalberghaus N 3, 4
mit der Collage-Technik Illustrationen für ein Kinderbuch. Dieses Buch trägt den Titel „Anna und Elio im Lesezauber“ und wird im kommenden Schuljahr an Erstklässler von Mannheimer Schulen verschenkt.
9 bis 12 Jahre
Vorlesestunde mit Hund
Ein echter Hund kommt
am Freitag, 29. Mai, 9:30 Uhr
ins N³-Bibliothekslabor im Dalberghaus N 3, 4.
Gemeinsam wird gebastelt, gelesen und über Hunde gesprochen.
5 bis 7 Jahre (gerne in Begleitung eines Elternteils)
In Kooperation mit dem Besuchs- und Begleitdienst mit Hund, Malteser Hilfsdienst e.V. Mannheim.
Pfand: 5 Euro (wird im Anschluss zurückerstattet)
Anmeldungen unter stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de sind wegen begrenzten Teilnehmerzahlen dringend erforderlich.
Quelle: Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:42