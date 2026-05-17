Mannheim – Die Pfingstferien in der Stadtbibliothek Mannheim: Öffnungszeiten und Ferienprogramm

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Während der Pfingstferien vom 23. Mai bis 7. Juni haben die Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim teilweise veränderte Öffnungszeiten.

Die Bibliotheken in der Innenstadt – Zentralbibliothek, Kinder- und Jugend- sowie Musikbibliothek – haben regulär geöffnet.

Die Öffnungszeiten der einzelnen Zweigstellen finden sich auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.mannheim.de/stadtbibliothek.

An Fronleichnam (4. Juni) sind alle Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim geschlossen.

Familienprogramm in den Pfingstferien

Für Familien bietet die Stadtbibliothek an drei Tagen Programm an.

„Illustrations-Werkstatt“

Kinder basteln mit Künstlerin Anke Faust und Autorin Cordula Rößler

am Mittwoch, 27. Mai und Donnerstag 28. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr

im N³-Bibliothekslabor im Dalberghaus N 3, 4

mit der Collage-Technik Illustrationen für ein Kinderbuch. Dieses Buch trägt den Titel „Anna und Elio im Lesezauber“ und wird im kommenden Schuljahr an Erstklässler von Mannheimer Schulen verschenkt.

9 bis 12 Jahre

Vorlesestunde mit Hund

Ein echter Hund kommt

am Freitag, 29. Mai, 9:30 Uhr

ins N³-Bibliothekslabor im Dalberghaus N 3, 4.

Gemeinsam wird gebastelt, gelesen und über Hunde gesprochen.

5 bis 7 Jahre (gerne in Begleitung eines Elternteils)

In Kooperation mit dem Besuchs- und Begleitdienst mit Hund, Malteser Hilfsdienst e.V. Mannheim.

Pfand: 5 Euro (wird im Anschluss zurückerstattet)

Anmeldungen unter stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de sind wegen begrenzten Teilnehmerzahlen dringend erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:42