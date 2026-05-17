Mannheim/B 44: Verkehrsunfall durch Spurwechsel – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend kam es gegen 22:15 Uhr auf der Frankenthaler Straße/B44 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete.

Eine bislang unbekannte Person fuhr mit ihrem BMW auf der linken der beiden Fahrspuren der Frankenthaler Straße in Richtung Viernheimer Weg. Vor dem BMW fuhr ein Lastwagen auf derselben Fahrspur. Ein 31-jähriger Kia-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten der beiden Fahrspuren. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte der BMW kurz vor der Ampelkreuzung Frankenthaler Straße/Viernheimer Weg auf die rechte Fahrspur, um vermutlich den Lastwagen zu überholen. Der 31-jährige Fahrer des Kia konnte eine Kollision der beiden Autos nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts verhindern. Dabei prallte der Kia gegen die dortige Leitplanke und wurde beschädigt. Der BMW setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten in Richtung Lampertheim fort.

Der entstandene Sachschaden am Kia wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/ 77769-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:49