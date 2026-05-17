Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung dauern weiter an. Bislang konnten noch nicht alle Trümmerteile dokumentiert und erfasst werden.

Neben den weiteren Ermittlungsmaßnahmen werden wir deshalb am Sonntag (17.05.2026) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr erneut eine Zeugenanlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus in der Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof einrichten.



Die Polizei bittet darum, dass sich Grundstücksbesitzer bzw. Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben oder von Polizeikräften kontaktiert wurden, im Albert-Schweitzer-Haus melden.

Bitte belassen Sie Trümmerteile an Ort und Stelle. Sie werden von Einsatzkräften abgeholt und sichergestellt.

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Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 12:14