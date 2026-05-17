Hockenheim – Entfernung von Bewässerungssäcken im Stadtgebiet

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im gesamten Hockenheimer Stadtgebiet werden in den kommenden Wochen die an Baumstämmen befestigten Bewässerungssäcke sukzessiv entfernt.

Diese Entscheidung basiert auf den fachlichen Erkenntnissen der letzten fünf Jahre in der Baumpflege und Stadtökologie. Demnach führt die dauerhafte Stammfeuchte häufig zu Rindenschäden, Pilzbefall und einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit.

Zudem erschweren die Säcke die regelmäßige Kontrolle des Stammes und verdecken Schäden oder Schädlingsbefall. Auch entspricht die punktuelle Bewässerung am Stamm nicht der natürlichen Wurzelzone und kann eine ungünstige Wurzelentwicklung sowie Bodenprobleme verursachen.

Künftig setzt die Stadt auf bewährte, flächige Bewässerungsmethoden, die den Wurzelraum gezielt versorgen und die Baumgesundheit nachhaltig stärken.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:31