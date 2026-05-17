Frankenthal – Vollsperrung Kirchenstraße (Nebenstraße entlang Hauptstraße 8)



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung einer privaten Baumaßnahme, ist in der Zeit vom 20. bis

voraussichtlich 31. Mai eine Vollsperrung im Bereich Kirchenstraße (Nebenstraße entlang dem Anwesen Hauptstraße 8) notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit

Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter

www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:29