Frankenthal – Schulbuchausleihe Außenstelle Albertstraße vorübergehend geschlossen – Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher ab 15. Juni



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 18. Mai bis zum 12. Juni ist die Außenstelle Schulbuchausleihe in der Albertstraße 14

geschlossen. Die Ausgabe und Rückgabe von Schulbüchern erfolgt in diesem Zeitraum ausschließlich in der Verwaltung in der Karolinenstraße 3.

Vom 15. bis 19. Juni und vom 22. bis 26. Juni, können die für das Schuljahr 2025/ 26

ausgeliehenen Schulbücher in der Albertstraße 14 zurückgegeben werden. Geöffnet hat die

Schulbuchausleihe dafür montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Die Ausgabe der Schulbücher für das Schuljahr 2026/ 27 findet dann hier ab Montag, 3. August,

bis Freitag, 14. August montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr statt.

Mehr zur Schulbuchausleihe unter www.frankenthal.de/schulen

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:13