Frankenthal – Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Eichendorffstraße 52a



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung einer privaten Baumaßnahme, ist in der Zeit vom 15. Juni

bis voraussichtlich 21. Juni eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Bereich Eichendorffstraße 52a notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:28