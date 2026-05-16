Weinheim – Wer macht am Sonntag den Stich?



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – OB-Wahl in Weinheim geht am 17. Mai ins Finale – Über 7700 Mal wurde Briefwahl beantragt – Präsentation im Rathaus

Noch mehr Wählerinnen und Wähler als beim ersten Wahlgang haben zur

Stichwahl am Sonntag, 17. Mai, die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Das hat Florian

Schuster, Stellvertretender Leiter des Wahlamtes im Bürger- und Ordnungsamt bestätigt.

Am Freitagvormittag waren es schon über 7700 Anträge auf Briefwahl, die vom Wahlamt

bearbeitet worden sind. Bis abends 18 Uhr – so lange hat das Briefwahlbüro geöffnet –

dürften es noch mehr geworden sein. Das sind nochmal rund 800 mögliche Briefwähler

mehr als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Ob daraus am Ende eine höhere

Wahlbeteiligung resultiert, ist allerdings unklar. „Das liegt sicherlich auch an dem langen

Wochenende“, vermutet Florian Schuster.

Zur Stichwahl des neuen Verwaltungschefs der Großen Kreisstadt hat die Stadt noch

einmal wichtige Informationen zur Wahl zusammengefasst. Die Wahl wird erforderlich, weil

Amtsinhaber Manuel Just als Landrat zum Rhein-Neckar-Kreis wechselt. Im ersten

Wahlgang am 3. Mai sind Michael Möslang, Linkenheim-Hochstetten, Bürgermeister, geb.

1983, und Alexandra Kriegel, Weinheim, Leiterin eines Städtischen Eigenbetriebes, geb.

1970, in die Stichwahl weitergekommen. Möslang konnte im ersten Wahlgang 39,3

Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Alexandra Kriegel 24 Prozent.

In Ausnahmen ist Briefwahl am Wahltag möglich

Auch diesmal werden die Stimmen wieder in 51 Wahllokalen vergeben, die von 8 Uhr bis

18 Uhr geöffnet sind, dazu kommen 14 Briefwahlbezirke. Das Bürger- und Ordnungsamt

hat rund 500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingeteilt.

Zur Wahl berechtigt sind 34 322 Weinheimerinnen und Weinheimer ab 16 Jahrern.

Die Zahl der Erstwähler beträgt rund 2800, unter den Wähler sind rund 2600 EU-Bürger,

die bei Kommunalwahlen stimmberechtigt sind.

Im Rathaus/Schloss werden im Großen Sitzungssaal ab 18 Uhr die Hochrechnungen und

Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Schon um 20 Uhr tagt der

Gemeindewahlausschuss öffentlich im Turmzimmer, um das Ergebnis festzustellen.

Am Samstag, 16. Mai, von 10 Uhr bis 12 Uhr kann ein neuer Wahlschein erteilt werden,

wenn der Wahlberechtigte glaubhaft versichert, dass ihm der Wahlschein nicht

zugegangen ist.

Personen, die kurzfristig erkranken, können am Wahlsonntag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr

bei der Wahldienststelle Briefwahlunterlagen beantragen. Diese können an eine andere

Person nur ausgehändigt werden, wenn eine Vollmacht zur Entgegennahme vorliegt.

Das Wahlamt befindet sich am Samstag und Sonntag im Rathaus/Schloss, Obertorstraße 9,

Eingang A, Zimmer 209 und ist unter den Telefonnummern 82-216 und 82-561 erreichbar.

Fragen an wahlamt@weinheim.de.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:53