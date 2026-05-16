Waldrohrbach/Gossersweiler-Stein – Geschwindigkeitsmessungen



Waldrohrbach/Gossersweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagvormittag, den 15.05.2026, führte die Polizeiinspektion Bad Bergzabern mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch.

In der Zeit von 07:20 Uhr bis 08:20 Uhr wurden auf der B48 am Ortseingang Waldrohrbach, aus Richtung Waldhambach kommend, bei erlaubten 50 km/h etwa 90 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer, ein Bus, wurde mit 78 km/h gemessen.

Eine weitere Kontrolle erfolgte zwischen 11:25 Uhr und 12:30 Uhr in Gossersweiler im Bereich des Fußgängerüberwegs zur Grundschule an der L494. Kontrolliert wurde der Verkehr aus Richtung Stein kommend in Fahrtrichtung Völkersweiler. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden rund 50 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden elf Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit insbesondere im Bereich von Schulen und Fußgängerüberwegen eine erhebliche Gefahr für Kinder und andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:37