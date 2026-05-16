Speyer – Japanischer Generalkonsul Takeshi Ito trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Speyer ein



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich der an diesem Wochenende stattfindenden NonkiCon empfing Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler heute den Japanischen Generalkonsul Takeshi Ito in ihrem Dienstzimmer. Im Rahmen seines Besuchs trug sich Generalkonsul Ito in das Goldene Buch der Stadt ein. Im anschließenden Gespräch zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und dem Generalkonsul wurden die Bedeutung internationaler Begegnungen sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan hervorgehoben.

Darüber hinaus kam es zu einem intensiven Austausch über die Vergangenheit beider Länder und ihre jeweiligen Wege zur Demokratie. Dabei wurde auch über die Herausforderungen gesprochen, demokratische Strukturen zu stärken, sie im Alltag zu festigen und dauerhaft zu bewahren. Beide Seiten machten deutlich, dass demokratische Entwicklungen nicht selbstverständlich sind, sondern kontinuierlich durch Dialog, Bildung und gesellschaftliche Verantwortung getragen werden müssen.

Die Oberbürgermeisterin betonte in diesem Zusammenhang die besondere Bedeutung des internationalen Austauschs zwischen Städten und Ländern: „Es ist von zentraler Bedeutung, miteinander im Dialog zu bleiben. Internationale Beziehungen sind ein wertvoller Beitrag zum gegenseitigen Verständnis. Wir lernen voneinander, erkennen Gemeinsamkeiten und respektieren Unterschiede. Genau darin liegt die Stärke partnerschaftlicher Zusammenarbeit.“

Takeshi Ito ist Generalkonsul Japans in Frankfurt am Main und zuständig für die konsularische Vertretung Japans in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In dieser Funktion begleitet er den Austausch zwischen Japan und der Region in kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht.

Die fünfte Auflage der Japan-Messe unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Mai 2026, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle Speyer statt. Die Veranstaltung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz verbindet traditionelle und moderne Aspekte japanischer Kultur und richtet sich an Japaninteressierte aus der gesamten Region. Zur Eröffnung der Convention sprechen Bürgermeister und Kulturdezernent Prof. Dr. Alexander Schubert sowie Generalkonsul Ito jeweils ein Grußwort.

Bildnachweis & Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:48