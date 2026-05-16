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SNP Arena Hoffenheim
16.05.2026, 11:03 Uhr

Sinsheim – TSG Hoffenheim spielt ab der Saison 2026/27 in der SNP Arena

SNP Arena HoffenheimSinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Heimat des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim bekommt einen neuen Namensgeber: Das Stadion in Sinsheim trägt ab dem 1. Juli 2026 den Namen SNP Arena. Mit SNP SE gewinnt die TSG einen starken Partner aus der eigenen Region. Das Heidelberger Unternehmen ist führender SAP-Datenmanagement-Spezialist und unterstützt weltweit Firmen bei digitalen Transformationsvorhaben. Auf und neben dem Platz verbindet beide der Anspruch, aus der Rhein-Neckar-Region heraus international Maßstäbe zu setzen.

Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und läuft zunächst bis zum 30. Juni 2028. Sie umfasst neben dem Namensrecht an der Arena ein umfangreiches Leistungspaket, das unter anderem Stadionpräsenz, Hospitality-Leistungen sowie die Einbindung in digitale Kanäle beinhaltet. Das Unternehmen war bereits in der Vergangenheit ein etablierter Partner des Klubs. SNP engagierte sich bereits von 2019 bis 2022 als Ärmelsponsor der Kraichgauer.

„Die SNP Arena steht für unseren Anspruch, den Standort und die Infrastruktur der TSG kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit SNP haben wir einen Partner an unserer Seite, der Innovation, Internationalität und Zukunftsorientierung verkörpert – Werte, die auch unseren Klub prägen“, sagt TSG-Geschäftsführer Daniel Förderer. „Gemeinsam wollen wir Impulse setzen: für den Fußball, für die Region und für die Weiterentwicklung unseres gesamten Umfelds.“

Auch SNP versteht die Partnerschaft als strategischen Schritt. „Das vertrauensvolle Zusammenspiel von Mensch, Daten und Künstlicher Intelligenz ist heute ein zentraler Erfolgsfaktor – im Spitzensport ebenso wie in der Wirtschaft. Die TSG Hoffenheim steht für ein starkes regionales Netzwerk, und genau da wollen wir uns einbringen. Gleichzeitig bietet uns die SNP Arena überregionale Sichtbarkeit und eine nachhaltige Plattform, unsere Wachstumsstrategie weiter zu stärken. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniel Förderer, Andi Schicker und dem gesamten TSG-Team“, sagt Jens Amail, CEO von SNP.

Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht die TSG Hoffenheim ihren Anspruch, sich als moderner Bundesligist ganzheitlich weiterzuentwickeln – sportlich, wirtschaftlich und infrastrukturell.

Über SNP:
SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano® ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte und ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem Bluefield®-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von Unternehmensdaten unter Nutzung KI-gestützter Innovationen auf Basis von über 30 Jahren Erfahrung.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitende an 34 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 297 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com.
Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 11:03

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