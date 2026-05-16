Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt lädt am 16. und 17. Mai 2026 zu einem großen Aktionswochenende mit kostenlosen Schätztagen und verkaufsoffenem Sonntag ein.

Am Samstag, 16. Mai, stehen die Fachleute von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung, am Sonntag, 17. Mai, von 13 bis 18 Uhr. Geschätzt werden unter anderem Schmuck, Uhren, Kunstwerke, Antiquitäten sowie Orientteppiche und weitere Sammlerstücke.

Neben der kostenlosen Bewertung beraten die Experten auch rund um mögliche Einlieferungen für kommende Auktionen. Die Veranstaltung bietet damit eine ideale Gelegenheit, verborgene Schätze prüfen zu lassen und mehr über deren Wert und Vermarktungsmöglichkeiten zu erfahren.

Der Sonntag steht zusätzlich ganz im Zeichen des verkaufsoffenen Sonntags mit großem Fashion-Sale und Verkauf in beiden Häusern. Besucher erwartet eine große Auswahl mit über 3.000 Schmuck- und Uhrengelegenheiten zum Sofortkauf.

Das Aktionswochenende bietet damit nicht nur spannende Einblicke in die Welt der Auktionen, sondern auch attraktive Einkaufsmöglichkeiten für Liebhaber exklusiver Schmuckstücke, Uhren und Mode.

Kurzinfo:

Aktionswochenende 16. und 17. Mai 2026 bei HENRY’s

Samstag, 16. Mai 2026, 9 – 17 Uhr

Sonntag, 17. Mai 2026, 13 – 18 Uhr

An der Fohlenweide 12–14 in 67112 Mutterstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:27