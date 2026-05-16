Mosbach – IHK StarterCenter-Termine im Juni 2026

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 16. Juni 2026 in Walldürn (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich)

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

Rechtssprechstunde: 19. Juni 2026 (Anmeldeschluss: 12. Juni 2026)

Steuersprechstunde: 24. Juni 2026 (Anmeldeschluss: 17. Juni 2026)

Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 17. Juni 2026 (Anmeldeschluss: 12. Juni 2026)

Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 18. Juni 2026 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 12. Juni 2026)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle: IHK Rhein‑Neckar

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 13:16