Mannheim/Kaiserring (ots) Wie bereits berichtet , kam es auf dem Kaiserring zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Freitagabend, gegen 23:55 Uhr, ein 21-jähriger BMW-Fahrer den Kaiserring, von der Kunststraße kommend, in Richtung Hauptbahnhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er kurz nach dem Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Geländer der Straßenbahnhaltestelle Kunsthalle. Dabei ging ein Großteil der Verglasung der Haltestelle zu Bruch.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten im Bereich der Halte- bzw. Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden am Pkw sowie an der Straßenbahnhaltestelle wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass sich der Fahrer zuvor mit einem noch unbekannten Pkw-Fahrer ein Autorennen geliefert haben könnte. Der Führerschein des 21-Jährigen sowie der BMW wurden daher beschlagnahmt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 09:22