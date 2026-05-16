Mannheim – BMW rast in Straßenbahnhaltestelle am Kaiserring

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt: Ein BMW 5er ist im Bereich des Kaiserrings in die Straßenbahnhaltestelle „Kunststraße“ gefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Insassen des Fahrzeugs verletzt. Personen an der Haltestelle kamen nach aktuellem Stand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nach bisherigen Informationen fuhr der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache direkt in den Bereich der Haltestelle. Aufgrund der besonderen Fahrweise und der aktuellen Lage prüfen die Ermittlungsbehörden offenbar auch, ob es sich um eine absichtliche Fahrt in die Haltestelle gehandelt haben könnte. Offizielle Angaben zu einem möglichen Motiv oder einem vorsätzlichen Hintergrund lagen zunächst jedoch noch nicht vor.

Der Bereich rund um den Kaiserring wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Der beschädigte BMW stand massiv beschädigt im Bereich der Straßenbahnhaltestelle. Auch die Infrastruktur der Haltestelle wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Derzeit wird geprüft, wie es zu der Fahrt in die Haltestelle kommen konnte und ob möglicherweise medizinische, technische oder vorsätzliche Gründe eine Rolle spielten.

Weitere Informationen sollen im Laufe des Einsatzes folgen. Ein Reel finden auf dem MRN-News Instagram Kanal

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 01:59