Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht – Bahnhofstraße Ludwigshafen- Zeugen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 15.05.2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Bahnhofstraße 39 in 67059 Ludwigshafen. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert.

Der Verursacher des Verkehrsunfalls sei ausgestiegen, hätte den Schaden in Augenschein genommen und einen Zettel mit falschen Angaben am Fahrzeug hinterlassen. Danach entfernte er sich jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen. Das Hinterlassen eines Zettels an der Windschutzscheibe nach einem Parkrempler oder Unfall reicht rechtlich nicht aus, um den eigenen Pflichten nachzukommen. Wer sich darauf verlässt und einfach wegfährt, begeht den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sollte kein Berechtigter vor Ort sein verständigen Sie die örtliche Polizei.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:41