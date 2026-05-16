Ludwigshafen – Initiative Re:form veröffentlicht Aufruf zur Neugestaltung der gängigen Förderpraxis – Ludwigshafens Oberbürgermeister und Bürgermeister gehören zu den Erstunterzeichnern des Impulspapiers

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Initiative Re:form verlangt eine grundlegende Umstellung der in Deutschland vorherrschenden Förderpraxis. Für eine Modernisierung der gängigen Förderarchitektur stellte die Initiative am Mittwoch, 13. Mai 2026, ein Impulspapier namens „Eine neue Fördersystematik für Kommunen“ vor, das sich für eine vereinfachte Vergabepraxis von Fördermitteln an Städte und Gemeinden ausspricht. Zu den Erstunterzeichnern des Impulspapiers gehören neben vielen anderen Ludwigshafens Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner sowie Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz.

Re:form fordert von der Bundes- und von den Landesregierungen beispielsweise einfacher verständliche Förderanträge, mehr zweckgebundene Zuweisungen und eine stärker digitalisierte Verwaltung von Fördermitteln. Die Initiative bemängelt beispielsweise, dass die bisherige Fördersystematik dazu beitrage, dass Gelder nicht dort ihre Wirkung entfalten, wo sie in den Gebietskörperschaften tatsächlich benötigt werden. Der Wortlaut des aktuellen Impulspapiers ist unter dem nachfolgenden Link einsehbar: https://reform-staat.org/blog/?category=Aufruf#

„Dieses Positionspapier benennt unter anderem klar die Faktoren, die den Kommunen viele Probleme bei Förderanträgen

bereiten. Das reicht von schwer verständlichen Antragsmodalitäten bis hin zu umfangreichen und umständlichen Dokumentationspflichten, deren Umfang auch große Kommunen wegen der dafür benötigten Personalressourcen vor Herausforderungen stellen“, unterstreichen Oberbürgermeister und Bürgermeister gemeinsam. Ludwigshafen setze sich wie Re:form für mehr Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden in den Förderprozessen ein.

Die Initiative Re:form beschreibt sich selbst als „Allianz von Verwaltungspionier*innen, die heute schon am Staat von morgen arbeiten“. Sie beabsichtigt, Anregungen zur Modernisierung einer zukunftsfähigen Verwaltung zu geben. Re:Form ist eine Initiative der Organisation ProjectTogether, die als gemeinnütziges Sozialunternehmen Menschen und Organisationen aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenbringt, um Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen anzubieten.

Quelle Stadt Lu



Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 10:58