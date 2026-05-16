Ludwigshafen – Herbstferien: Betreuungsangebot für Ludwigshafener Grundschulkinder an drei Standorten



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der neuen

Ganztagsförderung bietet die Stadtverwaltung erstmals auch in den Herbstferien eine Ferienbetreuung für alle Grundschulkinder mit Wohnsitz

in Ludwigshafen an.

Das Angebot deckt die erste Woche der Herbstferien vom 5. bis 9. Oktober 2026 ab und gewährleistet in dieser Zeit verlässliche tägliche Betreuung

der Kinder von 8 bis 16 Uhr. Auf die Kinder wartet ein vielfältiges Angebot mit dem Schwerpunkt auf Spiel, Sport und Bewegung. Die Betreuung

umfasst einen Mittagsimbiss und eine ausreichende Versorgung mit Mineralwasser über den Tag hinweg.

Die Ferienbetreuung wird an drei über das Stadtgebiet verteilten Standorten durchgeführt: an der Integrierten Gesamtschule Edigheim, der

Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus in Friesenheim und an der Grundschule Schillerschule in Mundenheim.

Die Anmeldung ist ab sofort über die Internetseite der Stadt unter dem Link www.ludwigshafen.de/ganztagsfoerderung möglich.

Die Teilnahmegebühren richten sich nach der Gebührenordnung für die Betreuende Grundschule Plus und sind abhängig vom Elterneinkommen.

Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage.

Die Angebote sind offen für Kinder aus allen Ludwigshafener Stadtteilen und unabhängig davon, ob das Kind für die Betreuende Grundschule Plus

angemeldet ist. Bei der Anmeldung werden Erstklässler bevorzugt berücksichtigt, da diese durch das neue Ganztagsförderungsgesetz einen

individuellen Rechtsanspruch haben. Für Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 werden die Plätze nach Verfügbarkeit vergeben.

Bei Fragen können sich Eltern unter der Mailadresse ferien@ludwigshafen.de an das Team der Abteilung Ganztagsförderung wenden.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 13:13