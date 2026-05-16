Ludwigshafen – „Fit in das Wochenende“ – Aktion anlässlich 50 Jahre Freibad am Willersinnweiher

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Freibad am Willersinnweiher gibt es seit genau 50 Jahren. Die Abteilung Bäder der Stadtverwaltung lädt anlässlich dieses Jubiläums zu einem besonderen Morgen im Freibad ein: Am Samstag, 6. Juni 2026, heißt es „Fit in das Wochenende“. Ab

9 Uhr stehen eine Yoga-Einheit und Wassergymnastik auf dem Programm. Diese beiden Angebote finden parallel statt, die Besucher*innen entscheiden sich, an welchem Angebot sie teilnehmen möchten. Yoga findet auf der Liegewiese statt und dauert 60 Minuten. Wer mitmachen möchte, bringt hierfür eine geeignete Matte mit und eventuell eine Decke für die Schlussentspannung. Die Wassergymnastikeinheit dauert 30 Minuten und findet im Nichtschwimmerbecken statt. Bei leichtem Regen finden beide Angebote statt, Yoga dann auf der Empore des Umkleidegebäudes.

Die Sporteinheiten sind im Eintrittspreis für das Freibad enthalten. Um eine Anmeldung wird gebeten bis Montag, 1. Juni 2026, unter Telefon 0621 504-2902 oder per E-Mail an freibad@ludwigshafen.de. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Freibad zu frühstücken. Pro Person kostet ein Frühstücksteller 12,50 Euro. Hierfür ist eine verbindliche Anmeldung notwendig bis Montag, 1. Juni 2026, vor Ort im Freibad (ab Donnerstag, 21. Mai 2026, möglich).

Die Kosten für das Frühstück sind vorab zu zahlen.

Das Freibad am Willersinnweiher wurde 1976 eröffnet. Seither hat sich durch die Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2013 bis 2017 das Gesicht des Bads völlig verändert. Das Sportbecken ist näher an den Weiher gerückt, das Nichtschwimmerbecken erhielt neue Attraktionen und die Umkleiden wurden erneuert. Im Nachgang wurde im Jahr 2022 auch das Planschbecken saniert.

Foto MRN-News Archiv

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 10:54