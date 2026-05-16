Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Dramatische Szenen in Limburgerhof: Bei einem schweren Flugzeugabsturz in einem Wohngebiet sind nach ersten Informationen zwei Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei sowie Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes befinden sich aktuell im Großeinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte das Flugzeug in ein Wohngebiet und verursachte massive Schäden. Mehrere Häuser wurden beschädigt, Trümmerteile verteilten sich über ein weitläufiges Gebiet. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall sowie einer dichten Rauchentwicklung unmittelbar nach dem Absturz.

Die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt. Feuerwehrkräfte sind derzeit damit beschäftigt, mögliche Brandherde zu bekämpfen und die betroffenen Gebäude zu sichern. Rettungskräfte versorgen Betroffene und Anwohner vor Ort.

Noch ist unklar, warum das Flugzeug abstürzte. Spezialisten sowie Ermittler der Polizei haben die Untersuchungen zur Unglücksursache aufgenommen. Auch die genaue Identität der Todesopfer steht derzeit noch nicht offiziell fest.

Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.

MRN-News berichtet nach.

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Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 12:58