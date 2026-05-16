Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aufgrund von Filmdreharbeiten kommt es von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 29. Mai 2026, an einzelnen Stellen in Heidelberg stundenweise zu Verkehrseinschränkungen. Dabei wird die Alte Brücke laut Angaben der Produktionsfirma am Dienstag, 19. Mai 2026, zwischen 7 und 14 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Dem Fußgängerverkehr wird in 15-minütigen Intervallen ein Überqueren der Brücke ermöglicht. Zeitweise gesperrt ist aufgrund der Dreharbeiten auch ein Abschnitt des Leinpfads unterhalb der Alten Brücke. Der Fußgänger- und Radverkehr bleibt auf beiden Uferseiten der Alten Brücke jederzeit möglich.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 17:37