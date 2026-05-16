

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt den Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juni 2025 zur dritten Fortschreibung des Lärmaktionsplans schrittweise um. Ziel ist es, die Belastung der Wohnbevölkerung durch Verkehrslärm weiter zu reduzieren und zugleich ein leistungsfähiges Verkehrsnetz aufrecht zu erhalten.

Seit März 2026 wurden von den insgesamt 25 vom Gemeinderat zur Umsetzung beschlossenen Streckenabschnitten bereits acht umgesetzt. Dazu zählen:

Posseltstraße und Gabelbereich Jahnstraße

Bergheimer Straße (Abschnitt Kreuzung Mittermaier- bis Gneisenaustraße)

Gneisenaustraße

Czernyring

Kurfürsten-Anlage (Abschnitt zwischen Adenauerplatz und Römerkreis)

Bismarckstraße und anschließende Rohrbacher Straße bis Adenauerplatz

Ringstraße

Kleingemünder Straße (Hausnummern 72/10 bis 113)

Die Maßnahmen sind Teil der ersten Umsetzungsphase der dritten Fortschreibung des Lärmaktionsplans.

Tempo 30 nachts in der Römerstraße

In dieser Woche wurde zudem damit begonnen, die am 5. Juni 2025 vom Gemeinderat beschlossene nächtliche Tempo-30-Regelung in der Römerstraße umzusetzen. Sie gilt von 22 bis 6 Uhr ab der Kreuzung Lessing-/Franz-Knauff-Straße und Römerstraße in Richtung Süden bis zur Ortenauerstraße. Damit setzt die Stadt einen weiteren Baustein der dritten Fortschreibung des Lärmaktionsplans um und stärkt insbesondere den Lärmschutz für Anwohnerinnen und Anwohner in den Nachtstunden.

Weitere Straßen zur Umsetzung

Als nächste Bereiche zur Umsetzung sind unter anderem vorgesehen:

Kleingemünder Straße (Hausnummern 51 bis 109)

L 534 (Höhe Brahmsstraße 8 bis Brahmsstraße 28)

L 534 (Abschnitt In der Neckarhelle 51/5 bis 21).

Handschuhsheimer Landstraße

Steubenstraße

Berliner Straße (Blumenthalstraße bis Mönchhofstraße)

Dossenheimer Landstraße – Umsetzung abhängig von laufender Baumaßnahme

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 17:28