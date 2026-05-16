

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Grundgesetz ist das Fundament des demokratischen Zusammenlebens in Deutschland. Seit seiner Verkündung am 23. Mai 1949 steht es für Menschenwürde, Freiheit und Demokratie. Diese Werte haben den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland entscheidend geprägt. Daher findet vom 16. bis 31. Mai 2026 bundesweit der Aktionszeitraum rund um den Ehrentag am 23. Mai statt. An diesen Tagen soll besonders das freiwillige Engagement sichtbar gemacht sowie neue Unterstützung gewonnen werden. Die Initiative wird vom Bundespräsidenten unterstützt und von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis in Kooperation mit dem Ehrentag der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) getragen.

Egal, ob Vereine, Organisationen, Unternehmen oder Privatpersonen – jede oder jeder kann eine eigene Aktion zum Ehrentag unter www.ehrentag.de/aktion-planen planen oder sich an einer der vielen verschiedenen Mitmach-Aktionen unter www.ehrentag.de/aktion-finden beteiligen – darunter findet sich auch rund 20 Aktionen aus Heidelberg.

Der Stadt Heidelberg ist die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement ein wichtiges Anliegen. Auf ihrer Internetseite www.engagiert-in-heidelberg.de stellt die Stadt gemeinsam mit Partnern, speziell der FreiwilligenAgentur Heidelberg, umfassende Informationen zum ehrenamtlichen Engagement in Heidelberg bereit. Die Stadt Heidelberg unterstützt vor diesem Hintergrund den Aufruf zur Teilnahme am Ehrentag.

Der Ehrentag zeigt, dass ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten kann. Die Aktion soll dazu beitragen, Menschen sowohl kurzfristig als auch dauerhaft für ein Engagement zu begeistern und stellt damit einen zentralen Baustein einer nachhaltigen Förderung des Ehrenamts dar. Durch die Teilnahme erhalten besonders gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen und neue Ehrenamtliche zu gewinnen.

Vielfältiges Angebot: Digitales, kontaktloses und inklusives Engagement

Es sind alle Projektideen willkommen, die zum Mitmachen einladen und einen Beitrag zum gemeinsamen Helfen leisten. Je vielfältiger das Angebot ist, desto mehr Helfende finden das richtige Projekt zum Unterstützen. Unabhängig vom Alter, ob mit oder ohne Behinderungen und Einschränkungen, ganz gleich, mit welchem kulturellen Hintergrund: Der Ehrentag ist für alle da.

Weitere Infos gibt es auf der zentralen Internetseite www.ehrentag.de

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 17:23