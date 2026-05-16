

Heidelberg/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum einhundertjährigen Jubiläum der Heidelberger Schlossfestspiele präsentiert das Theater und Orchester Heidelberg in Kooperation mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg eine Ausstellung im Ottheinrichsbau des Heidelberger Schlosses. Geöffnet ist die Ausstellung ab dem 21. Mai 2026 um 9:00 Uhr. Bis zum 2. August 2026 macht sie ein Jahrhundert Festspielgeschichte anhand besonderer Exponate und Dokumente erlebbar.

Eine Festspielgeschichte mit Zäsuren und Kontinuitäten

Anhand ausgewählter Exponate und Dokumente macht die Ausstellung im Ottheinrichsbau die vergangenen hundert Jahre Festspielgeschichte mit ihren Brüchen und Kontinuitäten erfahrbar. 1926 von Rudolf Karl Goldschmit und Gustav Hartung gegründet, gerieten die Festspiele Ende der 1920er-Jahre unter nationalsozialistischen Druck und wurden 1934 vom Reichspropagandaministerium übernommen. Nach einer stillen Nachkriegsphase belebte der Heidelberger Verkehrsverein das Festival 1974 mit der Operette »The Student Prince« als internationalen Tourismusmagnet neu. Aus diesem Neustart entwickelten sich in über fünf Jahrzehnten die Heidelberger Schlossfestspiele in ihrer heutigen Form. Die Ausstellung bietet allen, die stöbern möchten, die Gelegenheit, tiefer in die Historie der Schlossfestspiele einzusteigen. Besondere Ausstellungsstücke, Kostümrekonstruktionen und Dokumente der letzten 100 Jahre lassen die Geschichte lebendig werden. Das Ausstellungsdesign entwarf Marcel Keller, der auch das Bühnenbild für das Schlossfestspiel-Highlight der Jubiläumsausgabe »Cyrano de Bergerac« im Schlosshof verantwortet.

Eintritt und Öffnungszeiten

Vom 21. Mai bis 2. August 2026 ist die Ausstellung im Rahmen des regulären Schlosseintritts von 9:00 bis 18:00 Uhr zugänglich (letzter Einlass um 17:30 Uhr). Tickets sind über das Heidelberger Schloss erhältlich. Ab dem 19. Juni 2026 öffnet die Ausstellung zusätzlich ab einer Stunde vor Beginn der Veranstaltungen der Heidelberger Schlossfestspiele im Schlosshof und im Dicken Turm und ist in Verbindung mit der Theaterkarte zu besichtigen. An den Vorstellungsabenden gilt eine erweiterte Öffnungszeit von 19:00 bis 20:15 Uhr (letzter Einlass um 20:00 Uhr). An fünfzehn Abendterminen im Juli 2026 bildet die Ausstellung darüber hinaus den Abschluss der »Theatertour durch 100 Jahre Heidelberger Schlossfestspiele«.

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 18:01