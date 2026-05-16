Maikammer/Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Schmierereien mit Permanentmarkern an einem Supermarkt „An der Südumgehung“ in Maikammer. Mehrere Möbel, Wände und Glasscheiben des Supermarktes wurden hierdurch beschädigt. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per E-Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2026, 08:26