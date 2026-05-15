Weinheim – Verwaltungsgericht Karlsruhe gibt Bürgerinnen und Bürgern Recht

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bürgerbegehren zur „Hinteren Mult“ zulässig – Erfolg für demokratische Mitbestimmung und den Erhalt wertvoller Wiesen und Äcker

Natur- und Bodenschützer in Weinheim begrüßen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zur „Hinteren Mult“ in Weinheim. Das Gericht hat entschieden, dass das Bürgerbegehren zum Erhalt der rund zwölf Hektar großen Grünfläche zulässig ist. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Natur- und Naherholungsgebiets mitzubestimmen.

Sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger hatten Anfang 2025 Klage eingereicht, nachdem der Gemeinderat und das Regierungspräsidium Karlsruhe das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt hatte.

Trotz des laufenden Gerichtsverfahrens hatte die Stadtverwaltung versucht, die Planungen für ein Gewerbegebiet weiter voranzutreiben. Die Kläger wandten sich daraufhin erneut an das Gericht – mit Erfolg. Per einstweiliger Anordnung stoppte das Verwaltungsgericht die weiteren Planungen und machte bereits damals deutlich, dass es das Bürgerbegehren für

überwiegend zulässig erachtet.

Mit Urteil vom 12. Mai 2026 bestätigte das Gericht nun endgültig die Zulässigkeit des Begehrens.

„Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung“, erklären Breitwiesen eV, Bauernverband, Landerlebnis eV, BUND und NABU. „Die fast 5.000 Unterschriften der Bürgerinnen und Bürger sind nicht vergeblich gewesen. Wir sind überzeugt, dass ein Bürgerentscheid zeigen wird, wie wichtig den Weinheimer:innen der Erhalt dieser wertvollen Acker- und Erholungsfläche ist. Gerade in Zeiten der Klimakrise müssen Freiflächen, Boden und Natur für Klima, Biodiversität, regionale Versorgung und Lebensqualität erhalten bleiben. Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich für die großartige Unterstützung“

Die genannten Organisationen kündigen an, sich weiterhin aktiv für den Schutz und Erhalt des Bodens und der Landschaft um Weinheim einzusetzen.

Quelle Bild/Text: Landerlebnis Weinheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 09:47