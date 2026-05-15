Viernheim – Spezialitätenmarkt verbindet Einkauf, Information und Begegnung – AWO informiert am 21. Mai über soziale Angebote

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Spezialitätenmarkt unter dem Turm der Apostelkirche ist nicht nur ein beliebter Ort für den Einkauf regionaler und internationaler Produkte, sondern seit Jahren auch Treffpunkt für Austausch und Begegnung in der Innenstadt. Immer wieder nutzen Vereine, Initiativen und auch die Stadtverwaltung die Gelegenheit, sich dort mit Informationsständen zu präsentieren und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Am Donnerstag, 21. Mai, von 8 bis 12 Uhr wird der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Viernheim e. V. (AWO) diese Möglichkeit nutzen und sich im Rahmen des „Monats des Ehrenamts“ auf dem Spezialitätenmarkt vorstellen. Besucherinnen und Besucher können sich dort über die vielfältigen sozialen Angebote und das Engagement der AWO informieren. Unter dem Motto „Antworten für die ganze Familie“ betreibt die AWO in Viernheim sechs Kindertagesstätten und engagiert sich darüber hinaus in zahlreichen sozialen Bereichen. Vorgestellt werden unter anderem der Mobile Soziale Hilfsdienst mit Besuchs- und Besorgungsfahrten, der Mobile Menüservice, Seniorenfahrten sowie der Kleiderladen. Darüber hinaus informiert die AWO über Möglichkeiten, die soziale Arbeit des Vereins durch ehrenamtliches Engagement, eine Mitgliedschaft oder Spenden zu unterstützen. „Jede Hilfe zeigt Wirkung und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer sozial gerechten Gesellschaft“, betont die AWO Viernheim und lädt alle Interessierten herzlich ein, den Infostand am 21. Mai zu besuchen.

Spezialitätenmarkt als Plattform

Der Spezialitätenmarkt bietet dafür den passenden Rahmen: Jeden Donnerstag von 8 bis 13 Uhr verwandelt sich der Apostelplatz in einen lebendigen Treffpunkt mit frischen, regionalen und internationalen Spezialitäten. Neben dem Einkauf steht vor allem das persönliche Gespräch im Mittelpunkt – eine Mischung aus Genuss, Beratung und Begegnung, die den Markt zu einem festen Bestandteil des städtischen Lebens macht. Auch künftig haben Vereine und Initiativen die Möglichkeit, den Markt als Plattform zu nutzen, um ihre Arbeit vorzustellen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Interessierte, die sich ebenfalls auf dem Spezialitätenmarkt präsentieren möchten, können sich an Claus Bunte von der städtischen Wirtschaftsförderung unter der Telefonnummer 06204 988-346 oder per E-Mail an CBunte@viernheim.de wenden.

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 14:15