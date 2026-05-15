Speyer – Erfolgreiche Hochwasserschutzübung am Rhein-Hauptdeich

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer hat am Freitagvormittag, 8. Mai 2026, erfolgreich eine Übung zum Hochwasserschutz entlang des Rhein-Hauptdeichs durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Abläufe für einen möglichen Ernstfall praxisnah zu trainieren und die Einsatzbereitschaft der beteiligten Kräfte weiter zu stärken.

Im Emma-Schultheis-Park wurden dazu an drei Abschnitten einzelne Segmente des temporären Hochwasserschutzsystems errichtet:

– Hafenstraße/Pegelhaus

– Quartiere 3-4/Boulevard

– Quartier 5





An der Übung nahmen rund 30 Mitarbeitende des Fachbereichs 5 – Stadtentwicklung und Bauwesen – teil. Federführend waren die Mitarbeitenden des Baubetriebshofes, unterstützt durch die Stabsstelle für strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen. Der Aufbau der mobilen Schutzsysteme konnte innerhalb von vier Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Bei sonnigen Wetterbedingungen wurden sämtliche Arbeitsschritte und organisatorischen Abläufe unter realistischen Bedingungen erprobt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, die Einsatzplanung sowie die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen weiter zu optimieren. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und der Leiter der Wasserwehr, Robin Nolasco, dankten allen Beteiligten für ihren engagierten Einsatz und zeigten sich mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden. Bereits für den kommenden Herbst sind weitere Übungen in den Bereichen am Yachthafen sowie am Leinpfad vorgesehen. Ziel bleibt es, die Hochwasserschutzmaßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu gewährleisten.

Quelle

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 09:31