Mannheim – Neuer Puzzletreff in der Zentralbibliothek

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle, die das Puzzeln lieben, haben einen neuen Treffpunkt in Mannheim.

Die Stadtbibliothek Mannheim bietet gemeinsam mit dem Puzzleverein Deutschland e.V. einen monatlichen Puzzletreff an.

Er startet

am Samstag, 23. Mai 2026, 11 bis 14 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 1. OG

und steht Groß und Klein, Einsteigern und Fortgeschrittenen offen. Dabei kann nach Belieben gepuzzelt werden. Sei es nun ein 1000 Teile Puzzle im Team oder ein 500er im Duo, entspannt oder auf Schnelligkeit, alle sind herzlich willkommen! Es können eigene Puzzles mitgebracht oder vorhandene ausprobiert werden.

Termin im Juni:

Samstag, 13. Juni 2026, 11 bis 14 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen unter: https://www.puzzleverein.de

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 09:41