Ludwigshafen – 15-Jähriger nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen, dem eine Reihe von Gewaltdelikten zur Last gelegt wird. So soll er anderen Jugendlichen unter Anwendung von Gewalt Gegenstände entwendet und sie körperlich verletzt haben. Die Taten erstreckten sich über mehrere Monate und sind zum Teil beim Amtsgericht Ludwigshafen nach Anklageerhebung anhängig.

Aufgrund der Vielzahl der Taten beantragte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen am 08.05.2026 fest und führten ihn dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 15-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert.

Quelle

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 13:11