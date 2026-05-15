Landau – Junge Stimmen im Mittelpunkt – Offene Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Dominik Geißler beim Landauer Demokratiefest am 20. Mai

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Fragen stellen, Ideen einbringen, direkt ins Gespräch kommen: Beim Demokratiefest in Landau am Mittwoch, 20. Mai, lädt Oberbürgermeister Dominik Geißler von 12 bis 14 Uhr zur offenen Bürgersprechstunde vor dem Rathaus ein. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie junge Menschen, die das Demokratiefest besuchen. Sie können ihre Fragen, Ideen und Anliegen direkt mit dem Oberbürgermeister besprechen. Was bewegt junge Menschen in Landau? Welche Wünsche und Vorstellungen haben sie für ihre Stadt? Die Bürgersprechstunde bietet dafür gezielt Raum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitreden.

„Der direkte Austausch mit den Menschen in unserer Stadt ist mir besonders wichtig. Gerade junge Menschen sollen erleben, dass ihre Meinung zählt und dass sie ihre Stadt mitgestalten können. Oft entstehen im persönlichen Gespräch die besten Ideen und man bekommt ein besseres Gefühl dafür, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Das Landauer Demokratiefest findet am Mittwoch, 20. Mai, ab 9 Uhr in der Landauer Innenstadt statt. Alle Angebote sind kostenfrei. Weitere Informationen und das ausführliche Programm sind online unter www.engagement-landau.de/demokratietag verfügbar.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 09:45