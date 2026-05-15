Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Bürstädter Straße am 19. April 2026 haben die Ermittlungsbehörden nun ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der bislang unbekannte Mann gegen 10:35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die alleine anwesende Mitarbeiterin. Der Täter forderte die 28-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben.

Die Angestellte kam der Forderung nach und legte das Geld in eine vom Täter mitgebrachte Tragetasche. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß vom Tankstellengelände. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß

trug eine rot/orangefarbene Jacke

flüchtete zu Fuß

Die Ermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei Heppenheim haben nun ein Überwachungsfoto veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann oder die abgebildete Person wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Kriminalpolizei Heppenheim zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 12:09