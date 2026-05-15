Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid über die Grundsatzfrage, ob die Stadt Heidelberg das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windenergieanlagen entwickeln soll. Der Gemeinderat hatte am 16. April 2026 beschlossen, diese Entscheidung der Bürgerschaft vorzulegen. Hintergrund ist die geplante Entwicklung eines Bürgerwindparks am Lammerskopf mit bis zu sieben Anlagen auf Heidelberger Gemarkung durch eine Projektgemeinschaft.

Die Abstimmungsfrage lautet: „Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?“.

Was bedeutet „Ja“? Was bedeutet „Nein“?

Beim Bürgerentscheid geht es nicht um die konkrete Planung, Ausgestaltung oder Genehmigung einzelner Windenergieanlagen. Entschieden wird, ob die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung des Standorts Lammerskopf weiterverfolgen soll.

Ein „Ja“ bedeutet, dass die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorbereiten wird, um am Lammerskopf Windenergieanlagen grundsätzlich zu ermöglichen.

Ein „Nein“ bedeutet, dass die Stadt Heidelberg nicht tätig wird, um planungsrechtliche Voraussetzungen für Windenergieanlagen am Lammerskopf zu schaffen.

Ein gültiger Bürgerentscheid ist für drei Jahre bindend. Das nötige Quorum ist erreicht, wenn mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten für „Ja“ oder „Nein“ stimmen.

Worum geht es bei dem Bürgerentscheid?

Der Bürgerentscheid bezieht sich auf die Teile des Gebiets Lammerskopf, die auf Heidelberger Gemarkung liegen. Der Lammerskopf befindet sich zwischen Schönau und dem Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen. Forst BW hatte die Fläche des Landes Baden-Württemberg im Bereich Lammerskopf im Jahr 2023 zur Nutzung für Windenergie ausgeschrieben.

Die Projektgemeinschaft Windpark Lammerskopf erhielt den Zuschlag und plant einen Bürgerwindpark mit bis zu sieben Anlagen auf Heidelberger Gemarkung. Zur Projektgemeinschaft gehören die Energiegenossenschaft Starkenburg, die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau, die Heidelberger Energiegenossenschaft, die Stadtwerke-Kooperation Trianel Wind und Solar, an der die Stadtwerke Heidelberg beteiligt sind, sowie die Stadtwerke Heidelberg.

Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) hat die Fläche Lammerskopf im Dezember 2025 nicht in den Teilregionalplan Windenergie

aufgenommen. Die Stadt Heidelberg kann dennoch planerische Prozesse für diesen Windpark auf Heidelberger Gemarkung auf den Weg bringen. Dafür müsste sie ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans einleiten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen nun darüber entscheiden, ob die Stadt diesen Weg gehen soll.

Bürgerentscheid am 12. Juli auch in Neckargemünd

Auch die Stadt Neckargemünd führt am 12. Juli einen Bürgerentscheid zum Thema Windenergie durch. Dort geht es um die Frage, ob eine kommunale Fläche auf Neckargemünder Gemarkung für eine Windenergieanlage zur Verfügung gestellt werden soll. Diese mögliche Anlage steht im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark Lammerskopf. Eine einzelne Windenergieanlage auf Neckargemünder Gemarkung wäre nach derzeitigem Stand ohne die Heidelberger Standorte unwahrscheinlich.

Stadt informiert in Zusammenarbeit mit dem Forum Energiedialog

Die Stadt Heidelberg erarbeitet ihre Informationsangebote zum Bürgerentscheid gemeinsam mit dem Forum Energiedialog des Landes Baden-Württemberg. Das Forum arbeitet allparteilich und schafft den Rahmen für eine sachliche, faire und ergebnisoffene Debatte. Es begleitet Kommunen bei Energieprojekten mit Information, Moderation und Dialogformaten.

Ziel ist es, die Informationen für Bürgerinnen und Bürger verständlich, nachvollziehbar und ausgewogen aufzubereiten. Als Informationsangebote sind unter anderem ein Infoflyer, eine Informationsreihe im Stadtblatt sowie eine Sonderausgabe des Stadtblatts im Juni geplant. Darüber hinaus lädt die Stadt Heidelberg am Freitag, 19. Juni 2026, zu einer zentralen Informationsveranstaltung im Heidelberg Congress Center ein (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). Weitere Termine und Informationsangebote sind in Planung und werden in Kürze mitgeteilt.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid bündelt die Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/lammerskopf. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 13:55