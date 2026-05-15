  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.05.2026, 13:55 Uhr

Heidelberg – Windenergie am Lammerskopf: Stadt informiert mit Forum Energiedialog über Bürgerentscheid am 12. Juli

LogoHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid über die Grundsatzfrage, ob die Stadt Heidelberg das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windenergieanlagen entwickeln soll. Der Gemeinderat hatte am 16. April 2026 beschlossen, diese Entscheidung der Bürgerschaft vorzulegen. Hintergrund ist die geplante Entwicklung eines Bürgerwindparks am Lammerskopf mit bis zu sieben Anlagen auf Heidelberger Gemarkung durch eine Projektgemeinschaft.

Die Abstimmungsfrage lautet: „Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?“.
Was bedeutet „Ja“? Was bedeutet „Nein“?

Beim Bürgerentscheid geht es nicht um die konkrete Planung, Ausgestaltung oder Genehmigung einzelner Windenergieanlagen. Entschieden wird, ob die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung des Standorts Lammerskopf weiterverfolgen soll.

Ein „Ja“ bedeutet, dass die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorbereiten wird, um am Lammerskopf Windenergieanlagen grundsätzlich zu ermöglichen.

Ein „Nein“ bedeutet, dass die Stadt Heidelberg nicht tätig wird, um planungsrechtliche Voraussetzungen für Windenergieanlagen am Lammerskopf zu schaffen.

Ein gültiger Bürgerentscheid ist für drei Jahre bindend. Das nötige Quorum ist erreicht, wenn mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten für „Ja“ oder „Nein“ stimmen.
Worum geht es bei dem Bürgerentscheid?

Der Bürgerentscheid bezieht sich auf die Teile des Gebiets Lammerskopf, die auf Heidelberger Gemarkung liegen. Der Lammerskopf befindet sich zwischen Schönau und dem Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen. Forst BW hatte die Fläche des Landes Baden-Württemberg im Bereich Lammerskopf im Jahr 2023 zur Nutzung für Windenergie ausgeschrieben.

Die Projektgemeinschaft Windpark Lammerskopf erhielt den Zuschlag und plant einen Bürgerwindpark mit bis zu sieben Anlagen auf Heidelberger Gemarkung. Zur Projektgemeinschaft gehören die Energiegenossenschaft Starkenburg, die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau, die Heidelberger Energiegenossenschaft, die Stadtwerke-Kooperation Trianel Wind und Solar, an der die Stadtwerke Heidelberg beteiligt sind, sowie die Stadtwerke Heidelberg.

Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) hat die Fläche Lammerskopf im Dezember 2025 nicht in den Teilregionalplan Windenergie
aufgenommen. Die Stadt Heidelberg kann dennoch planerische Prozesse für diesen Windpark auf Heidelberger Gemarkung auf den Weg bringen. Dafür müsste sie ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans einleiten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen nun darüber entscheiden, ob die Stadt diesen Weg gehen soll.

Bürgerentscheid am 12. Juli auch in Neckargemünd

Auch die Stadt Neckargemünd führt am 12. Juli einen Bürgerentscheid zum Thema Windenergie durch. Dort geht es um die Frage, ob eine kommunale Fläche auf Neckargemünder Gemarkung für eine Windenergieanlage zur Verfügung gestellt werden soll. Diese mögliche Anlage steht im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark Lammerskopf. Eine einzelne Windenergieanlage auf Neckargemünder Gemarkung wäre nach derzeitigem Stand ohne die Heidelberger Standorte unwahrscheinlich.

Stadt informiert in Zusammenarbeit mit dem Forum Energiedialog

Die Stadt Heidelberg erarbeitet ihre Informationsangebote zum Bürgerentscheid gemeinsam mit dem Forum Energiedialog des Landes Baden-Württemberg. Das Forum arbeitet allparteilich und schafft den Rahmen für eine sachliche, faire und ergebnisoffene Debatte. Es begleitet Kommunen bei Energieprojekten mit Information, Moderation und Dialogformaten.

Ziel ist es, die Informationen für Bürgerinnen und Bürger verständlich, nachvollziehbar und ausgewogen aufzubereiten. Als Informationsangebote sind unter anderem ein Infoflyer, eine Informationsreihe im Stadtblatt sowie eine Sonderausgabe des Stadtblatts im Juni geplant. Darüber hinaus lädt die Stadt Heidelberg am Freitag, 19. Juni 2026, zu einer zentralen Informationsveranstaltung im Heidelberg Congress Center ein (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). Weitere Termine und Informationsangebote sind in Planung und werden in Kürze mitgeteilt.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid bündelt die Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/lammerskopf. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 13:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com