  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12mai Trinkbrunnen alla hopp by Philipp Rothe
15.05.2026, 13:56 Uhr

Heidelberg – Stadt installierte Trinkbrunnen auf der „alla hopp!“-Anlage – Großzügige Spende der Dietmar Hopp Stiftung ermöglichte Umsetzung

12mai Trinkbrunnen alla hopp by Philipp Rothe
Der neue Trinkbrunnen auf der „alla hopp!“-Anlage in Kirchheim ist installiert. Möglich wurde die Umsetzung durch eine Spende der Dietmar Hopp Stiftung. Von links: Angelika Kern, Juliah Rais-Morres (beide Landschafts- und Forstamt), Heike Bauer (Stiftungsleitung Dietmar Hopp Stiftung), Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Volker Schwarz (Landschafts- und Forstamt) stellten den neuen Trinkbrunnen vor Ort vor. (Foto: Philipp Rothe)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat auf der „alla hopp!“-Anlage in Kirchheim einen Trinkbrunnen installiert. Ermöglicht wurde dies durch eine großzügige Spende der Dietmar Hopp Stiftung anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens 2025 zur Instandhaltung der Anlage. Die Arbeiten wurden Ende April 2026 abgeschlossen. Der Trinkbrunnen ergänzt das bestehende Angebot und verbessert die Aufenthaltsqualität für die vielen Menschen, die die Anlage für Bewegung, Spiel und Begegnung nutzen. Die „alla hopp!“-Anlage am Harbigweg ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen aller Generationen. Mit der Errichtung des Trinkbrunnens wurde die Infrastruktur vor Ort gezielt erweitert.

Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, sagt: „Der neue Trinkbrunnen verbessert die Aufenthaltsqualität auf der ‚alla hopp!‘-Anlage für viele Besucherinnen und Besucher – gerade an warmen Tagen und bei längeren Aufenthalten im Freien. Die Stadt Heidelberg dankt der Dietmar Hopp Stiftung herzlich für ihre Spende. Sie trägt dazu bei, diesen Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln, an dem Kinder sicher spielen können und Menschen jeden Alters gerne zusammenkommen.“

Der neue Trinkbrunnen auf der „alla hopp!“-Anlage in Kirchheim ist installiert. Möglich wurde die Umsetzung durch eine Spende der Dietmar Hopp Stiftung. Von links: Angelika Kern, Juliah Rais-Morres (beide Landschafts- und Forstamt), Heike Bauer (Stiftungsleitung Dietmar Hopp Stiftung), Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Volker Schwarz (Landschafts- und Forstamt) stellten den neuen Trinkbrunnen vor Ort vor. (Foto: Philipp Rothe)

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens im Jahr 2025 unterstützte die Dietmar Hopp Stiftung die Stadt Heidelberg mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro zur Instandhaltung der „alla hopp!“-Anlage. Die Sanierung des sogenannten Rutschfelsens wird in den kommenden Wochen umgesetzt.

Die „alla hopp!“-Anlage am Harbigweg bietet auf einer Fläche von 13.600 Quadratmetern vielfältige Angebote für alle Generationen. In einem Bewegungsparcours kann an verschiedenen Stationen der gesamte Körper trainiert werden. Der Kinderspielplatz fördert die Sinneswahrnehmung und Bewegung der jüngsten Besucherinnen und Besucher. Für Kinder im Schulalter bietet der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz Raum für kreatives Spielen, Klettern und Balancieren. Mit der „Muckibude“, dem Streetball-Feld und der Parkouranlage kommen Jugendliche auf ihre Kosten. Eine Attraktion ist die in Wellen angelegte Laufbahn: Sie fördert Koordination und Geschicklichkeit. Kletterfelsen, eine Rutsche und ein Kletternetz bieten vielfältigen Spaß.

Dietmar Hopp Stiftung: 1,4 Milliarden Euro für gemeinnützige Organisationen und Projekte

Die Dietmar Hopp Stiftung unterstützt seit 1995 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 hatte die Stiftung in 19 Gemeinden, die aus 127 Bewerbern ausgewählt wurden, die Bewegungs- und Begegnungsanlagen „alla hopp!“ errichtet und sie anschließend den Kommunen geschenkt, die sie seitdem betreiben – darunter auch Heidelberg.

Die Dietmar Hopp Stiftung gehört zu den größten Privatstiftungen Europas. In den 30 Jahren seit ihrer Gründung sind insgesamt 1,4 Milliarden Euro gemeinnützigen Organisationen und Projekten in der Metropolregion Rhein-Neckar zugutegekommen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 13:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com