Eberbach – Sanierte Wohngebäude in Eberbach gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer möchte mit seinem in den letzten Jahren energetisch (teil-)sanierten Wohngebäude die gemachten Erfahrungen der Öffentlichkeit vorstellen? Haben Sie an ihrem Wohngebäude in den letzten Jahren energetische (Teil-)Sanierungen durchgeführt? Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben Ihre Erfahrungen der Öffentlichkeit vorzustellen. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, beim Aktionswochenende „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ am 26. und 27. September 2026 mitzuwirken. Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsreihe „GUT SANIERT?!“ und findet in den Kommunen Brühl, Dossenheim, Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heidelberg und Weinheim statt. Das Projekt „GUT SANIERT“ hat sich zum Ziel gesetzt, Bürgerinnen und Bürger kompetent zu informieren, erfolgreiche Energiesanierungen sichtbar zu machen und so zur Sanierung zu motivieren. Es verbindet Theorie und Praxis, gibt konkrete Tipps und klare Handlungsempfehlungen. Während der Aktionszeit bieten sich zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch, Netzwerken und zur gegenseitigen Unterstützung.

Was passiert am Aktionswochenende?

An den beiden Tagen öffnen private Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in den teilnehmenden Kommunen Ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam mit den beteiligten Fachakteuren bieten sie kleine Führungen an, stellen die Sanierungsmaßnahmen vor und geben Ihre Erfahrungen weiter. Die Besuchenden können sich so aus erster Hand über energetische Sanierungen informieren, Kontakt zu Ihnen aufnehmen und wertvolle Praxistipps für eigene Vorhaben mitnehmen. So sollen erfolgreiche Energiesanierungen erlebbar werden und den Besucherinnen und Besuchern Anreize für eigene Vorhaben geben.

Wer kann mitmachen?

Teilnehmen können Sie als Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, wenn sie Ihr Wohngebäude energieeffizient saniert haben und jetzt in einem Effizienzhaus wohnen oder mehrere energiesparende Einzelmaßnahme durchgeführt haben. Außerdem muss das Gebäude in einer der genannten teilnehmenden Kommunen stehen. Zu den Sanierungsmaßnahmen zählen der Einbau einer effizienten Heizung, die Nutzung von erneuerbaren Energien, neue Wärmeschutzfenster oder eine verbesserte Dämmung des Daches, Fußbodens, Kellers oder der Außenwände. Die Gebäude können bereits fertig gestellt oder noch mitten in der Sanierung sein.

Unterstützung bei Bewerbung und Durchführung der Veranstaltung

Damit an dem Aktionswochenende auch viele interessierte Besucherinnen und Besucher den Weg zu Ihnen finden, unterstützen wir Sie bei der Durchführung der Veranstaltung. So erhalten alle Teilnehmenden von uns Plakate und Flyer zum Verteilen in ihrem Bekanntenkreis. Außerdem stellen wir alle teilnehmenden Häuser online mit einem Gebäudesteckbrief vor. In enger Zusammenarbeit mit Ihrer Kommune informieren wir die lokalen Medien. Für die Besucherinnen und Besucher stellen wir Infomaterialien zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt und Sie sich mit ihrem sanierten Gebäude bis zum 12. Juni auf der Internetseite https://kliba-heidelberg.de/gut-saniert anmelden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter gut-saniert@kliba-heidelberg.de zur Verfügung.

Quelle

Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 09:39