Eberbach – Mann entblößt sich und beleidigt Passanten – Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr meldete sich eine Zeugin beim Polizeirevier Eberbach und teilte mit, dass sich im Bereich der Bushaltestellen am Bahnhofsplatz ein Mann aufhalten und in aggressiver Art und Weise Passanten beleidigen würde. Außerdem soll er zum Urinieren zunächst sein Glied entblößt und anschließend wartenden Fahrgästen zur Schau gestellt haben. Durch ein Streifenteam des Polizeireviers Eberbach konnte der 44-Jährige angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Unter Anwendung von Zwang wurde er für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zunächst zum Polizeirevier gebracht. Währenddessen verhielt sich der Mann weiterhin verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Da der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sowie Personen, die durch das Verhalten des Mannes geschädigt wurden, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Mai 2026, 11:19