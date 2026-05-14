Speyer – Getrennte Sammlung von Alttextilien: Stadt Speyer informiert über aktuelle Regelung und Entsorgungspraxis



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 1. Januar 2025 sind gemäß § 20 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger verpflichtet, Textilabfälle getrennt zu sammeln.

In der Vergangenheit wurden in der Stadt Speyer Altkleidercontainer auf Grundlage von Sondernutzungserlaubnissen durch private Entsorgungsunternehmen aufgestellt und betrieben.

Bereits im Jahr 2025 wurden jedoch nur noch Genehmigungen mit dem Hinweis erteilt, dass ab 2026 keine weiteren Sondernutzungserlaubnisse für Altkleidercontainer mehr ausgestellt werden.

Hintergrund ist, dass die Sammlung von Alttextilien künftig im neuen Abfallwirtschaftskonzept der Entsorgungsbetriebe Speyer berücksichtigt und organisiert wird.

Derzeit befinden sich in der Industriestraße an der Gastankstelle ein Altkleidercontainer sowie auf dem Gelände des DRK in der Karl-Leilling-Straße 5 vier weitere Container.

Unabhängig davon besteht bereits jetzt die Möglichkeit, Alttextilien am Abfallwirtschaftshof Speyer abzugeben oder diese im Rahmen der Sperrmüllsammlung als Sonderposten anzumelden. Darüber hinaus können gut erhaltene Kleidungsstücke an Sozialkaufhäuser oder Kleiderkammern gespendet werden.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:54