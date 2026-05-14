Sinsheim – Aktivtag der Sinsheimer Erlebnisregion Wine & Gin Walk begeisterte zahlreiche Besucher in Angelbachtal



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei strahlendem Sonnenschein und bester Frühlingsstimmung lockte der diesjährige Wine

& Gin Walk zahlreiche Besucher nach Angelbachtal. Gleichzeitig fand der Aktivtag der

Sinsheimer Erlebnisregion statt und verband auf gelungene Weise Bewegung, Genuss

und geselliges Miteinander.

Zum gemeinsamen Auftakt begrüßten Frank Werner, Bürgermeister der Gemeinde

Angelbachtal, und Marco Siesing, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Sinsheim, die

Gäste an der Sonnenberghalle und luden dazu ein, die ersten Etappen des Rundwegs

gemeinsam mit den Bürgermeistern der Sinsheimer Erlebnisregion zu erkunden.

Entlang des Weges sorgten die örtlichen Winzer mit ihren Angeboten für genussvolle

Stopps und eine besondere Atmosphäre.

Großen Anklang fanden auch die kostenlosen Getränkehalterungen, die von der

Sinsheimer Erlebnisregion ausgegeben und von der Thermen & Badewelt bereit gestellt

wurden. Sie erwiesen sich als ein praktischer Begleiter entlang des Rundwegs.

Ein weiteres Highlight war die Muttertagsaktion der Winzer. Alle Frauen konnten an einem

Gewinnspiel teilnehmen und attraktive Genusspakete der Angelbachtaler Winzer

gewinnen. Zusätzlich wurden am Infostand der Sinsheimer Erlebnisregion BLUPHORIA-

Gutscheine der Thermen & Badewelt Sinsheim ausgegeben, die ebenfalls auf große

Begeisterung stießen.

Der Wine & Gin Walk zeigte erneut, wie attraktiv regionale Veranstaltungen sind, wenn

Naturerlebnis, Genuss und Begegnung miteinander verbunden werden. Die gelungene

Zusammenarbeit zwischen den Winzern, der Gemeinde Angelbachtal und der Sinsheimer

Erlebnisregion machte den Tag zu einem vollen Erfolg.

Bild (Stadt Sinsheim): Gruppenbild Bürgermeister der Sinsheimer Erlebnisregion

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:24