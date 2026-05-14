SGD Süd-Präsident Hannes Kopf überreicht Verdienstmedaille an Paul Eichstetter aus Römerberg



Metropolregion Rhein-Neckar – Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gemeinschaft hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an Paul Eichstetter aus Römerberg verliehen. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Prof. Dr. Hannes Kopf, dem Geehrten die Medaille sowie die dazugehörige Urkunde.

In seiner Laudatio betonte SGD Süd-Präsident Hannes Kopf: „Das jahrzehntelange Engagement von Paul Eichstetter ist ein herausragendes Beispiel für gelebten Bürgersinn. Er hat sich viele Jahre hinweg mit Herzblut für das Gemeinwohl in seiner Heimatgemeinde und Region eingesetzt, hat Verantwortung übernommen und war stets ein verlässlicher Ansprechpartner mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Menschen“.

Der gelernte Buchdrucker war 20 Jahre bei Geier-Druck in Schifferstadt tätig, wo er sich unter anderem sechs Jahre lang als Betriebsobmann engagierte. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten und war in der JVA Frankenthal und später als Vollzugsbeamter im Ordnungsamt der Stadt Speyer tätig.

Von 1974 bis 2024 gehörte Eichstetter dem Gemeinderat Römerberg an und prägte über ein halbes Jahrhundert hinweg die kommunalpolitische Entwicklung seiner Heimatgemeinde maßgeblich mit. Darüber hinaus engagierte er sich in zahlreichen Ausschüssen, unter anderem im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Ludwigshafen. Paul Eichstetter war Mitglied im Verbandsgemeinderat Römerberg und ist seit 2017 im Seniorenbeirat der Ortsgemeinde Römerberg aktiv, dem er auch in der aktuellen Wahlperiode angehört.

Sein politisches Engagement begann sehr früh in der Jungen Union, deren Vorsitz er von 1978 bis 1983 innehatte. Zudem war er stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union im Landkreis Ludwigshafen.

Ein weiterer Schwerpunkt seines unermüdlichen Engagements liegt im kirchlichen Bereich. Bereits in jungen Jahren übernahm er Verantwortung in der Jugendarbeit zunächst als Jugendleiter der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Mechtersheim und später als Abteilungsleiter der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ).

In den folgenden Jahrzehnten wirkte er unter anderem in verschiedenen Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräten. Er war beispielsweise Mitglied des Pfarrgemeinderates St. Laurentius Mechtersheim, des Pfarrgemeinderates St. Sigismund Heiligenstein, wo er unter anderem den Jugendausschuss leitete und die Jugendarbeit verantwortete.

Darüber hinaus engagierte er sich im Verwaltungsrat und übernahm Verantwortung als Trägervertreter von Kindertagesstätten, insbesondere für die Kita St. Marien. In dieser Funktion war er zeitweise für mehrere Einrichtungen in der Pfarrei Hl. Hildegard verantwortlich und koordinierte zudem das Qualitätsmanagement der Kitas. Er stand Familien sowie dem Personal der Kindertagesstätten stets mit Rat und Tat zur Seite. Er hat Kitas unterstützt und begleitet bei vielen Festen, Begrüßungen, Verabschiedungen und traf gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen konzeptionelle Entscheidungen. Auch über diese Funktionen hinaus brachte er sich vielfältig ein: So war er stellvertretender Vorsitzender des Kirchenbauvereins St. Sigismund Heiligenstein, Mitglied von Gemeindeausschüssen sowie weiterhin aktiv im kirchlichen Leben, zuletzt im Gemeindeausschuss St. Laurentius Mechtersheim.

Mit seinem Einsatz für Kinder, Familien und Vereine hat Eichstetter das Miteinander in Römerberg nachhaltig gestärkt. Neben seinem politischen und kirchlichen Engagement war Eichstetter über viele Jahre hinweg auch im Vereinsleben aktiv. So wirkte er beispielsweise in der Vorstandschaft des Männergesangvereins Cäcilia Mechtersheim mit und war langjähriges Mitglied der Theatergruppe des Vereins. Auch ist er Organisator von Schülertreffen seines Jahrgangs.

Die Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Landes ist die Würdigung eines Lebenswerkes, das höchsten Respekt und Anerkennung verdient.

Foto: Quelle SGD Süd

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:12