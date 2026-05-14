Saulheim – Mann in Saulheim zu Boden geschlagen



Saulheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 10.05.2026, wurde gegen 01:35 Uhr, ein Mann auf offener Straße angegriffen. Der 27-jährige Geschädigte befand sich fußläufig auf dem Weg nach Hause als er in der Ritter-Hundt-Straße auf eine 4-köpfige Personengruppe stieß.

Zwei Männer griffen ihn unvermittelt an, während zwei junge Frauen passiv blieben. Einer der Männer schlug den Geschädigten mit einem wuchtigen Schlag zu Boden. Beide Männer traten auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Nach wenigen Augenblicken ließen die Männer von ihm ab. Gemeinsam gingen die Personen davon. Der Geschädigte wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Die Angreifer wurden als junge Erwachsene mit dunkler Bekleidung beschrieben. Einer der Männer soll türkischer oder albanischer Abstammung sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:57