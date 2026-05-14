  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weincampus Connect Bild
14.05.2026, 11:40 Uhr

Neustadt – ZUKUNFTSPERSPEKTIVE DES WEINBAUS: FÖRDERER GLAUBEN AN DIE ZUKUNFT DES HOCHSCHULSTANDORTS

Weincampus Connect Bild
Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, dem 13. Mai würdigte die Fachschaft des Weincampus Neustadt die Unterstützung
seiner langjährigen und treuen Stipendiengeber und Förderer.

Die Veranstaltung WEINCAMPUS CONNECT unterhielt mit moderierten Talkrunden, in denen es um die Zukunft der Weinbranche,
Krisenlösungen und Entwicklungsmöglichkeiten ging. Der Nachmittag stand voll und ganz im
Zeichen des Netzwerkens. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Weinbranche, der Stadt
Neustadt und der Wirtschaft suchten den Austausch mit den Studierenden.

Kern der Veranstaltung war die Stipendienverleihung. Der Neustadter Meininger Verlag fördert die
Studierenden des Weincampus seit seiner Gründung im Jahr 2009, wovon studentische
Auslandsaufenthalte, Exkursionen, Studierende in Notsituationen oder junge Eltern finanziell
unterstützt werden. Zudem fließt ein Teil des Geldes in die finanzielle Unterstützung zweier
Studierender mit dem Deutschlandstipendium in Höhe von je 3600 €. Dem Meininger Verlag lag
schon immer die Förderung von Weincampus-Studierenden, den zukünftigen Nachwuchskräfte, am
Herzen. Christian Wolf erklärte dazu, dass der Verlag viele Frauen beschäftigt und die
Herausforderungen in Vereinbarkeit von Familie und Beruf kennt.

Auch die Karl-Josef-Wagner-Stiftung der Sektkellerei Schloss Wachenheim fördert drei Studierende mit einem
Deutschlandstipendium. Ein Deutschlandstipendium läuft ein Jahr und besteht generell zu 50% aus
Geldern von privaten Unternehmen und zu 50% aus Geldern des Bundes. Des Weiteren ermöglicht
der Soroptimisten Club Frankenthal ein Stipendium, das ausschließlich weibliche Studentinnen und
Doktorandinnen unterstützt. Student Magnus Hexamer fragte Kerstin Sauer, warum der Club sich
speziell für die Frauenförderung einsetze. „Ich bin überzeugt, dass Teams nur dann erfolgreich sind,
wenn sie divers aufgestellt sind. Weincampus-Absolventin Ria Eitel gehört zu unseren Stipendiatinnen.

Sie ist neue Bezirksgeschäftsführerin beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Wir sind
sehr stolz auf sie und freuen uns auf zukünftige Stipendiatinnen!“ Josephine Maino ist diesjährige
Stipendiatin und erhielt für ihre herausragenden Studienleistungen 1000 €. Maino befindet sich im 6.
Semester des Dualen Bachelorstudiengangs Weinbau und Oenologie.

Die Studierenden diskutierten mit Reinhold Hörner, Weinbaupräsident der Pfalz und Vizepräsident
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sowie mit Dirk Gerling, Hauptgeschäftsführer vom
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, über die Zukunft der Weinbranche. Verband und
Kammer stehen geschlossen hinter dem dualen Studienmodell des Weincampus‘ und sehen darin
einen maßgeblichen Hebel für die Qualitätsoffensive im zukünftigen Weinbau. Student Mathis Ruth
fragte Dirk Gerling nach den zukünftig nötigen Entwicklungsschritten des Weincampus.

„Im Verband suchen wir gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Die Masterstudiengänge am Weincampus halte ich für
eine sinnvolle Weiterentwicklung, um mehr Know-how, Innovationskraft und Forschung für die
Zukunft des Rheinland-Pfälzischen Weinbaus zu generieren.“, so Gerling. Präsident Hörner ergänzte,
dass „auch in Zukunft genug Perspektiven im Weinbau existieren, wenn gute Arbeit geleistet wird.“
Beide Protagonisten motivierten die Studierenden für ihren Beruf einzustehen und sich
gesellschaftspolitisch zu engagieren.

Weincampus Connect Bild
Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neustadt, ferner die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft
Neustadt, die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt, die Willkomm Gemeinschaft, die Bürgerstiftung
Neustadt sowie die Hochschulseelsorge diskutierten mit den Studierenden über die Bedeutung des
Weincampus und dessen junge Menschen für die Stadt Neustadt, über das Studieren im Ländlichen
Raum, über das studentische Wohnkonzepte und das öffentliche Engagement der Studierenden.

Es bestand Einigkeit darin, dass die Studierenden des Weincampus Unterstützung in vielerlei Hinsicht
erwarten dürfen. Katrin Henneke, Geschäftsführerin der WEG, führte mit großer Überzeugung an,
dass „sich die Studierenden des Weincampus trotz der aktuellen Probleme in der Wirtschaft auf die
Chancen konzertieren sollen, die sich in jeder Krise auftun. Die Stadt Neustadt fördert Gründungen
und unterstützt Lösungen für die Betriebsnachfolge.“ Es wurde deutlich, dass die Studierenden des
Weincampus in Neustadt nicht nur herzlich willkommen sind, sondern auch berufliche Chancen und
Perspektiven haben.

Fotos (Bildquelle: Weincampus Neustadt)

Bild 1 (v.l.n.r.): Christian Wolf (Meininger Verlag), Klaus Huter (Karl-Josef-Wagner-Stiftung),
Weinbaupräsident Reinhold Hörner, Luise Gründer (Hochschulseelsorge), Martin Ulmer (WBG
Neustadt), Kerstin Sauer (Soroptimisten Club), Peter Reinhardt (Bürgerstiftung Neustadt), Karin
Henneke (WEG Neustadt), Andreas Böhringer (Willkomm Neustadt), Constantin Beck-Burak (Stadt
Neustadt), Tim Versteegen (Hochschulseelsorge), Studentin Lea Breuer, Student Magnus Hexamer,
Student Malte Thiele und Student Mathis Ruth

Bild 2 (v.l.n.r.): Die Moderatorinnen und Moderatoren der Fachschaftsvertretung

Quelle: Weincampus Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:40

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com