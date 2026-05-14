Neustadt – ZUKUNFTSPERSPEKTIVE DES WEINBAUS: FÖRDERER GLAUBEN AN DIE ZUKUNFT DES HOCHSCHULSTANDORTS



Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, dem 13. Mai würdigte die Fachschaft des Weincampus Neustadt die Unterstützung

seiner langjährigen und treuen Stipendiengeber und Förderer.

Die Veranstaltung WEINCAMPUS CONNECT unterhielt mit moderierten Talkrunden, in denen es um die Zukunft der Weinbranche,

Krisenlösungen und Entwicklungsmöglichkeiten ging. Der Nachmittag stand voll und ganz im

Zeichen des Netzwerkens. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Weinbranche, der Stadt

Neustadt und der Wirtschaft suchten den Austausch mit den Studierenden.

Kern der Veranstaltung war die Stipendienverleihung. Der Neustadter Meininger Verlag fördert die

Studierenden des Weincampus seit seiner Gründung im Jahr 2009, wovon studentische

Auslandsaufenthalte, Exkursionen, Studierende in Notsituationen oder junge Eltern finanziell

unterstützt werden. Zudem fließt ein Teil des Geldes in die finanzielle Unterstützung zweier

Studierender mit dem Deutschlandstipendium in Höhe von je 3600 €. Dem Meininger Verlag lag

schon immer die Förderung von Weincampus-Studierenden, den zukünftigen Nachwuchskräfte, am

Herzen. Christian Wolf erklärte dazu, dass der Verlag viele Frauen beschäftigt und die

Herausforderungen in Vereinbarkeit von Familie und Beruf kennt.

Auch die Karl-Josef-Wagner-Stiftung der Sektkellerei Schloss Wachenheim fördert drei Studierende mit einem

Deutschlandstipendium. Ein Deutschlandstipendium läuft ein Jahr und besteht generell zu 50% aus

Geldern von privaten Unternehmen und zu 50% aus Geldern des Bundes. Des Weiteren ermöglicht

der Soroptimisten Club Frankenthal ein Stipendium, das ausschließlich weibliche Studentinnen und

Doktorandinnen unterstützt. Student Magnus Hexamer fragte Kerstin Sauer, warum der Club sich

speziell für die Frauenförderung einsetze. „Ich bin überzeugt, dass Teams nur dann erfolgreich sind,

wenn sie divers aufgestellt sind. Weincampus-Absolventin Ria Eitel gehört zu unseren Stipendiatinnen.

Sie ist neue Bezirksgeschäftsführerin beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Wir sind

sehr stolz auf sie und freuen uns auf zukünftige Stipendiatinnen!“ Josephine Maino ist diesjährige

Stipendiatin und erhielt für ihre herausragenden Studienleistungen 1000 €. Maino befindet sich im 6.

Semester des Dualen Bachelorstudiengangs Weinbau und Oenologie.

Die Studierenden diskutierten mit Reinhold Hörner, Weinbaupräsident der Pfalz und Vizepräsident

der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sowie mit Dirk Gerling, Hauptgeschäftsführer vom

Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, über die Zukunft der Weinbranche. Verband und

Kammer stehen geschlossen hinter dem dualen Studienmodell des Weincampus‘ und sehen darin

einen maßgeblichen Hebel für die Qualitätsoffensive im zukünftigen Weinbau. Student Mathis Ruth

fragte Dirk Gerling nach den zukünftig nötigen Entwicklungsschritten des Weincampus.

„Im Verband suchen wir gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Die Masterstudiengänge am Weincampus halte ich für

eine sinnvolle Weiterentwicklung, um mehr Know-how, Innovationskraft und Forschung für die

Zukunft des Rheinland-Pfälzischen Weinbaus zu generieren.“, so Gerling. Präsident Hörner ergänzte,

dass „auch in Zukunft genug Perspektiven im Weinbau existieren, wenn gute Arbeit geleistet wird.“

Beide Protagonisten motivierten die Studierenden für ihren Beruf einzustehen und sich

gesellschaftspolitisch zu engagieren.



Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neustadt, ferner die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft

Neustadt, die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt, die Willkomm Gemeinschaft, die Bürgerstiftung

Neustadt sowie die Hochschulseelsorge diskutierten mit den Studierenden über die Bedeutung des

Weincampus und dessen junge Menschen für die Stadt Neustadt, über das Studieren im Ländlichen

Raum, über das studentische Wohnkonzepte und das öffentliche Engagement der Studierenden.

Es bestand Einigkeit darin, dass die Studierenden des Weincampus Unterstützung in vielerlei Hinsicht

erwarten dürfen. Katrin Henneke, Geschäftsführerin der WEG, führte mit großer Überzeugung an,

dass „sich die Studierenden des Weincampus trotz der aktuellen Probleme in der Wirtschaft auf die

Chancen konzertieren sollen, die sich in jeder Krise auftun. Die Stadt Neustadt fördert Gründungen

und unterstützt Lösungen für die Betriebsnachfolge.“ Es wurde deutlich, dass die Studierenden des

Weincampus in Neustadt nicht nur herzlich willkommen sind, sondern auch berufliche Chancen und

Perspektiven haben.

Fotos (Bildquelle: Weincampus Neustadt)

Bild 1 (v.l.n.r.): Christian Wolf (Meininger Verlag), Klaus Huter (Karl-Josef-Wagner-Stiftung),

Weinbaupräsident Reinhold Hörner, Luise Gründer (Hochschulseelsorge), Martin Ulmer (WBG

Neustadt), Kerstin Sauer (Soroptimisten Club), Peter Reinhardt (Bürgerstiftung Neustadt), Karin

Henneke (WEG Neustadt), Andreas Böhringer (Willkomm Neustadt), Constantin Beck-Burak (Stadt

Neustadt), Tim Versteegen (Hochschulseelsorge), Studentin Lea Breuer, Student Magnus Hexamer,

Student Malte Thiele und Student Mathis Ruth

Bild 2 (v.l.n.r.): Die Moderatorinnen und Moderatoren der Fachschaftsvertretung

Quelle: Weincampus Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:40