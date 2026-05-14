Mannheim – Pfingsten feiern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Kirchengeburtstags-Gottesdienste laden drinnen und draußen, ökumenisch,
international und mit besonderer Musik zum Feiern ein.
An Pfingsten geht es um Verständigung über alle Grenzen hinweg.
Ein aktueller Gedanke, der über den Pfingstsonntag (24. Mai) hinausgeht: Das Fest des Heiligen
Geistes, das Christ:innen weltweit erfüllt und verbindet, gilt als „Geburtstag der Kirche. Für viele
Menschen ist es daher ein Fest voller Aufbruch, Miteinander und neuer Energie. Evangelische
und katholische Gemeinden laden ein, gemeinsam zu feiern.
Gelassen, gesellig und geistreich stimmt am Pfingstsamstag, 23. Mai um 18 Uhr der
„Wohnzimmergottesdienst zum Pfingstfest“ ein: Dazu lädt Pfarrerin Susanne Komorowski mit
ihrem Team in der Johanniskirche (Lindenhof) ein. Und „Feel the spirit“ heißt es am 24. Mai
um 18 Uhr beim interaktiven Jugendgottesdienst in der Jugendkirche SAMUEL, bei dem das
Team für beflügelnde Impulse sorgt.
Pfingstsonntag: Musik kennt keine Grenzen
Musik ist eine Sprache, die keine Grenzen kennt. Daher feiern Gemeinden den Geburtstag der
Kirche mit besonderer Musik.
Klangvoll beginnt das Pfingstwochenende bereits am 22. Mai mit der Orgelnacht in der
Jesuitenkirche (Innenstadt). Bei dem Konzertreigen ab 19.30 Uhr wechseln sich Mannheimer
Musiker:innen im Halbstundentakt bis Mitternacht für die Restaurierung der Orgel der St.
Sebastian-Kirche ab. Mit dabei sind Falk Zimmermann (Trompete) und an der Orgel sowohl
Tobias Breitner, Klaus Krämer, Christine Möhrs als auch KMD Sebastian Osswald, Martin
Geipel und KMD Johannes Michel.
Am Pfingstsonntag, 24. Mai, stimmt um 10 Uhr beim Pfingstgottesdienst „Viele Stimmen – ein
Geist“ mit Pfarrer Friedel Goetz in der Christuskirche (Innenstadt) ein Projektchor in die
Bachkantate „Herz und Mund und That und Leben“ mit ein. Unter Leitung von Kantorin Marion
Krall wirken Gesangssolist:innen und die Sinfonietta Mannheim mit.
In der Melanchthonkirche (Neckarstadt) erklingt im Gottesdienst um 11 Uhr ein
„Musikalisches Überraschungsei“: Mit dieser Orgelmatinee „Abschiedssymphonie“ wird auf die
Umbauphase der Melanchhtonkirche eingestimmt, die im Juni beginnt.
Die universelle Sprache der Kunst steht im Mittelpunkt des ART-JAZZ-Gottesdienstes in der
CityKirche Konkordien (Innenstadt), mit dem die Finissage der Ausstellung von Tatjana
Stürmer gefeiert wird.
Um 11.15 Uhr ist dann beim Titularfest in der Heilig Geist Kirche (Schwetzingerstadt) die
„Missa antiqua“ für Blechbläser und Chor mit dem Bläserensemble und einem Projektchor unter
Leitung von Klaus Krämer zu hören.
Vielsprachigkeit: Internationale Gottesdienste an den Pfingstfeiertagen
Das Pfingstwunder zeigt auf, wie der Heilige Geist Verständigung über Sprach- und
Kulturgrenzen hinweg ermöglicht: Vielsprachigkeit ist kein Hindernis, sondern ein Werkzeug der
Gemeinschaft. Das verdeutlichen auch die internationalen Gottesdienste, die in vielen Kirchen
gefeiert werden.
So kommen am Pfingstmontag, 25. Mai, um 11 Uhr in der Ökumenekirche Pius (Neuostheim)
Gemeinden fremder Sprachen und Herkunft zu einem gemeinsamen interkulturellen,
ökumenischen Gottesdienst mit dem Titel „Viele Gaben – ein Geist – eine Taufe“ zusammen.
In der Johanniskirche (Lindenhof) beginnt am 24. Mai um 11 Uhr ein deutsch-koreanischer
Gottesdienst, den Musiker:innen der koreanischen Gemeinde mitgestalten.
Weitere Gottesdienste in eritreischer, polnischer, rumänischer, bulgarischer, ukrainischer,
italienischer, kroatischer und englischer Sprache werden in Kirchen in ganz Mannheim gefeiert
(Infos: www.kathma.de)
Pfingstmontag: Gemeinsam – auch unter freiem Himmel
Traditionell ökumenisch ist es am Pfingstmontag im Herzogenriedpark (Neckarstadt): Dorthin
wird am 25. Mai um 11 Uhr in die Konzertmuschel eingeladen, wo der Posaunenchor unter
Leitung von Adrina Kling spielt und ein eigens dafür gebildeter Projektchor unter Leitung von
Kantorin Beate Rux-Voss singt.
Auf der großen Karlsternwiese (Gartenstadt) wird am 25. Mai um 10.30 Uhr zum
ökumenischen Gottesdienst eingeladen.
Ebenfalls um 11 Uhr beginnt in der Johanniskirche (Lindenhof) und auch in der
Versöhnungskirche (Rheinau) ein ökumenischer Pfingstgottesdienst.
Auf dem Vorplatz der Zwölf Apostel-Kirche (Vogelstang) wird um 11.15 Uhr der
Pfingstgottesdienst ökumenisch unter freiem Himmel gefeiert.
Die Rheinauer Band „Der Proberaum“ ist dann ebenfalls um 11.15 Uhr beim
Familiengottesdienst in Maria Hilf (Almenhof) zum Start der Religiösen Kinderwoche zu hören.
(schu/dv // Bild: Ökumenekirche St. Pius/de Vos)
Alle Pfingst-Gottesdienste der evangelischen und katholischen Gemeinden beispielsweise auch
mit Taufen und Konfirmation sind zusammengestellt unter www.ekma.de und
www.kathma.de.
Quelle: Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR
Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:19