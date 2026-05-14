Mannheim – Pfingsten feiern



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Kirchengeburtstags-Gottesdienste laden drinnen und draußen, ökumenisch,

international und mit besonderer Musik zum Feiern ein.

An Pfingsten geht es um Verständigung über alle Grenzen hinweg.

Ein aktueller Gedanke, der über den Pfingstsonntag (24. Mai) hinausgeht: Das Fest des Heiligen

Geistes, das Christ:innen weltweit erfüllt und verbindet, gilt als „Geburtstag der Kirche. Für viele

Menschen ist es daher ein Fest voller Aufbruch, Miteinander und neuer Energie. Evangelische

und katholische Gemeinden laden ein, gemeinsam zu feiern.

Gelassen, gesellig und geistreich stimmt am Pfingstsamstag, 23. Mai um 18 Uhr der

„Wohnzimmergottesdienst zum Pfingstfest“ ein: Dazu lädt Pfarrerin Susanne Komorowski mit

ihrem Team in der Johanniskirche (Lindenhof) ein. Und „Feel the spirit“ heißt es am 24. Mai

um 18 Uhr beim interaktiven Jugendgottesdienst in der Jugendkirche SAMUEL, bei dem das

Team für beflügelnde Impulse sorgt.

Pfingstsonntag: Musik kennt keine Grenzen

Musik ist eine Sprache, die keine Grenzen kennt. Daher feiern Gemeinden den Geburtstag der

Kirche mit besonderer Musik.

Klangvoll beginnt das Pfingstwochenende bereits am 22. Mai mit der Orgelnacht in der

Jesuitenkirche (Innenstadt). Bei dem Konzertreigen ab 19.30 Uhr wechseln sich Mannheimer

Musiker:innen im Halbstundentakt bis Mitternacht für die Restaurierung der Orgel der St.

Sebastian-Kirche ab. Mit dabei sind Falk Zimmermann (Trompete) und an der Orgel sowohl

Tobias Breitner, Klaus Krämer, Christine Möhrs als auch KMD Sebastian Osswald, Martin

Geipel und KMD Johannes Michel.

Am Pfingstsonntag, 24. Mai, stimmt um 10 Uhr beim Pfingstgottesdienst „Viele Stimmen – ein

Geist“ mit Pfarrer Friedel Goetz in der Christuskirche (Innenstadt) ein Projektchor in die

Bachkantate „Herz und Mund und That und Leben“ mit ein. Unter Leitung von Kantorin Marion

Krall wirken Gesangssolist:innen und die Sinfonietta Mannheim mit.

In der Melanchthonkirche (Neckarstadt) erklingt im Gottesdienst um 11 Uhr ein

„Musikalisches Überraschungsei“: Mit dieser Orgelmatinee „Abschiedssymphonie“ wird auf die

Umbauphase der Melanchhtonkirche eingestimmt, die im Juni beginnt.

Die universelle Sprache der Kunst steht im Mittelpunkt des ART-JAZZ-Gottesdienstes in der

CityKirche Konkordien (Innenstadt), mit dem die Finissage der Ausstellung von Tatjana

Stürmer gefeiert wird.

Um 11.15 Uhr ist dann beim Titularfest in der Heilig Geist Kirche (Schwetzingerstadt) die

„Missa antiqua“ für Blechbläser und Chor mit dem Bläserensemble und einem Projektchor unter

Leitung von Klaus Krämer zu hören.

Vielsprachigkeit: Internationale Gottesdienste an den Pfingstfeiertagen

Das Pfingstwunder zeigt auf, wie der Heilige Geist Verständigung über Sprach- und

Kulturgrenzen hinweg ermöglicht: Vielsprachigkeit ist kein Hindernis, sondern ein Werkzeug der

Gemeinschaft. Das verdeutlichen auch die internationalen Gottesdienste, die in vielen Kirchen

gefeiert werden.

So kommen am Pfingstmontag, 25. Mai, um 11 Uhr in der Ökumenekirche Pius (Neuostheim)

Gemeinden fremder Sprachen und Herkunft zu einem gemeinsamen interkulturellen,

ökumenischen Gottesdienst mit dem Titel „Viele Gaben – ein Geist – eine Taufe“ zusammen.

In der Johanniskirche (Lindenhof) beginnt am 24. Mai um 11 Uhr ein deutsch-koreanischer

Gottesdienst, den Musiker:innen der koreanischen Gemeinde mitgestalten.

Weitere Gottesdienste in eritreischer, polnischer, rumänischer, bulgarischer, ukrainischer,

italienischer, kroatischer und englischer Sprache werden in Kirchen in ganz Mannheim gefeiert

(Infos: www.kathma.de)

Pfingstmontag: Gemeinsam – auch unter freiem Himmel

Traditionell ökumenisch ist es am Pfingstmontag im Herzogenriedpark (Neckarstadt): Dorthin

wird am 25. Mai um 11 Uhr in die Konzertmuschel eingeladen, wo der Posaunenchor unter

Leitung von Adrina Kling spielt und ein eigens dafür gebildeter Projektchor unter Leitung von

Kantorin Beate Rux-Voss singt.

Auf der großen Karlsternwiese (Gartenstadt) wird am 25. Mai um 10.30 Uhr zum

ökumenischen Gottesdienst eingeladen.

Ebenfalls um 11 Uhr beginnt in der Johanniskirche (Lindenhof) und auch in der

Versöhnungskirche (Rheinau) ein ökumenischer Pfingstgottesdienst.

Auf dem Vorplatz der Zwölf Apostel-Kirche (Vogelstang) wird um 11.15 Uhr der

Pfingstgottesdienst ökumenisch unter freiem Himmel gefeiert.

Die Rheinauer Band „Der Proberaum“ ist dann ebenfalls um 11.15 Uhr beim

Familiengottesdienst in Maria Hilf (Almenhof) zum Start der Religiösen Kinderwoche zu hören.

(schu/dv // Bild: Ökumenekirche St. Pius/de Vos)

Alle Pfingst-Gottesdienste der evangelischen und katholischen Gemeinden beispielsweise auch

mit Taufen und Konfirmation sind zusammengestellt unter www.ekma.de und

www.kathma.de.

Quelle: Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:19