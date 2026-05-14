  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.05.2026, 16:01 Uhr

Mannheim – Highlight-Veranstaltungen der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

LogoMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Highlight-Veranstaltungen der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in der Übersicht –

Ariadne auf Naxos
Oper von Richard Strauss

In diesem Frühjahrsemester bringt das Institut für Musiktheater zusammen mit dem Sinfonieorchester der Hochschule Richard Strauss‘ Oper „Ariadne auf Naxos“ auf die Bühne des Saalbaus Neustadt.

Unter der musikalischen Leitung von Prof. Cosima Sophia Osthoff und der Regie von Prof. Baesler thematisiert die 1912 bzw. in der meist gespielten Fassung 1916 uraufgeführte Oper den Zusammenprall von „hoher Kunst“ und Unterhaltung: Ein wohlhabender Mäzen verlangt, dass eine tragische Oper (Ariadne) und eine komödiantische Truppe gleichzeitig auftreten, wodurch Tragödie und Komödie auf originelle Weise miteinander verschränkt werden.
Gerade in dieser Verbindung liegt die anhaltende Aktualität von Strauss’ Ariadne auf Naxos: Trotz des zeitlichen Abstands von über hundert Jahren erweist sich die Oper als überraschend zeitloses Werk, das die bis heute bestehende Bühnenrealität im Spannungsfeld zwischen Veranstalter, Künstlern und Publikum reflektiert.

Do 28.05.2026 | 14:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Altbau Raum 212, N 7 18, 68161 Mannheim

Wissenschaft um 2 –
Splitter-Scherben-Fetzen, tropisches Paradies, Jodel-Wald und Kristallwelt. Schaffensprozess und kreative Welt beim späten Ligeti am Beispiel des Violinkonzerts

Gast: Prof. Dr. Volker Helbing, Moderation: Prof. Dr. Michael Polth

Die reichhaltigen, zuweilen überquellenden verbalen Skizzen zu Ligetis Violinkonzert in der Paul Sacher Stiftung Basel gewähren profunde, wenn auch stichwortartige Einblicke in Ligetis kreative Welt, dokumentieren seine permanente Suche nach einer in sich stimmigen Satzfolge, seine „synästhetische“ Phantasietätigkeit, formale und dramaturgische Überlegungen sowie harmonische, melodische und rhythmische Konzepte.
Gezeigt werden soll dies anhand exemplarischer Notizblätter sowie anhand besonders häufig wiederkehrender Stichworte.

Volker Helbing ist seit 2011 Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, Vokalpolyphonie um 1500 (Josquin, Pierre de la Rue) und die Geschichte der Musiktheorie mit dem Schwerpunkt Frankreich.

Fr 29.05.2026 | 15:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Innenhof
N 7 18, 68161 Mannheim

Kindermusiktanzfest im Hof

Im Rahmen des Mannheimer Stadtfestes lädt die Musikhochschule herzlich zum Kindertanzfest ein. Junge Musiker und Musikerinnen aus dem Netzwerk Amadé gestalten gemeinsam mit Studierenden der Hochschule ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus drei Jahrhunderten. Die jungen Besucher erwartet ein lebendiges Konzerterlebnis zum Mitmachen, Tanzen und Entdecken.

VERANSTALTUNGEN 15. – 31. Mai 2026

Mo 18.05.2026 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim – Mittelbau
Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Rittersaalkonzerte

Klavierabend

Studierende der Klavierklasse Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy

Mo 18.05.2026 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Eintritt frei Jazz/ Popularmusik

Mannheim Jazz Orchestra #1

Studierende der Abteilung Jazz/ Popularmusik
Leitung: Prof. Jörg Achim Keller

Das Mannheim Jazz Orchestra steht für anspruchsvolle Bigband-Musik mit Leidenschaft, Professionalität und dem Mut zur musikalischen Weiterentwicklung.

www.altefeuerwache.com

Di 19.05.2026 | 09:30 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Probespieltraining Horn

Studierende der Klasse Prof. Samuel Seidenberg


Di 19.05.2026 | 18:00 Uhr

Stadthalle Saalbau Neustadt
Konzertsaal
Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße

Eintrittspreis: € 7,- /erm. 5,- (zzgl. Servicegebühr) Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Ariadne auf Naxos

Oper von Richard Strauss
Institut für Musiktheater Mannheim
Leitung: Prof. Andreas Baesler

SängerInnen und Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim
Musikalische Leitung: Cosima Sophia Osthoff
Bühnenbild: Ruth Groß
Regie: Andreas Baesler

im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Di 19.05.2026 | 18:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Klavierabend

Studierende der Klavierklasse Prof. Alexej Gorlatch

Mi 20.05.2026 | 18:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Klavierabend

Studierende der Fachgruppe Klavier


Mi 20.05.2026 | 18:00 Uhr

Stadthalle Saalbau Neustadt
Konzertsaal
Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße

Eintrittspreis: € 7,- /erm. 5,- (zzgl. Servicegebühr) Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Ariadne auf Naxos

Oper von Richard Strauss
Institut für Musiktheater Mannheim
Leitung: Prof. Andreas Baesler

SängerInnen und Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim
Musikalische Leitung: Cosima Sophia Osthoff
Bühnenbild: Ruth Groß
Regie: Andreas Baesler

im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Do 21.05.2026 | 10:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Probespieltraining Flöte und Piccolo

Studierende der Flötenklassen Anissa Baniahmad, Clarissa Böck und Birgit Engelhardt

Do 21.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Celloabend

Studierende der Klasse Prof. Francis Gouton


Fr 22.05.2026 | 18:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Blechbläserabend

Studierende der Blechbläserklassen

Sa 23.05.2026 | 16:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Klavierkammermusik

Studierende der Hochschule
Zum Ehrentag „Für dich. Für uns. Für alle“ am Tag des Grundgesetzes

Hier klicken, um den Inhalt von www.ehrentag.de anzuzeigen.

„„Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ – Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ direkt öffnen

So 24.05.2026 | 11:00 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum
Auditorium
Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen

Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-

(Saalöffnung ab 10 Uhr)
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstaltungen außerhalb Mannheims

Klavier-Matinee

Laura Galstyan, Klavier

Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de

Di 26.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Klarinettenabend

Studierende der Klarinettenklasse
Prof. Wolfhard Pencz


Di 26.05.2026 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Mannheimer Schlagzeugnacht

Studierende der Schlagzeugklasse
Prof. Hsin-Hsuan Wu

www.altefeuerwache.com

Mi 27.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Kammermusikabend

Studierende der Korrepetitionsklassen Gulnora Alimova, Atsuko Kinoshita und Rie Shimada

Mi 27.05.2026 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

Eintritt frei Jazz/ Popularmusik

Bass Night

Studierende der Jazz-Bass-Klassen von Prof. Bernhard Meyer und Prof. Matthias Akeo Nowak

im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim

www.altefeuerwache.com

Do 28.05.2026 | 14:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Altbau Raum 212
N 7 18, 68161 Mannheim

Eintritt frei Musikwissenschaft/ Musikpädagogik/ Musiktheorie

Splitter-Scherben-Fetzen
Wissenschaft um 2
Im Gespräch mit Prof. Dr. Volker Helbing
Moderation: Prof. Dr. Michael Polth

Schaffensprozess und kreative Welt beim späten Ligeti am Beispiel des Violinkonzerts


Do 28.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Forum Neue Musik

Konzert für zeitgenössische Musik aus der Kompositionsklasse Prof. Sidney Corbett und Gäste

Do 28.05.2026 | 19:00 Uhr

Kulturkirche Epiphanias
Andreas-Hofer-Straße 39
68259 Mannheim-Feudenheim

Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Lieder- und Arienabend

Studierende der Klasse Prof. Timothy Sharp

Fr 29.05.2026 | 15:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Innenhof
N 7 18, 68161 Mannheim

Bei schlechtem Wetter im Foyer

Eintritt frei
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Kindermusiktanzfest im Hof

Musiker:innen aus dem Netzwerk Amadé sowie Studierende der Hochschule präsentieren Werke aus drei Jahrhunderten

Fr 29.05.2026 | 18:00 Uhr

Württembergische Philharmonie Reutlingen
Studio
Marie-Curie-Straße 8, 72760 Reutlingen

Eintrittspreis: 10,- Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen

Werkstattkonzert

Württembergische Philharmonie Reutlingen
Studierende der Musikhochschule Mannheim
Mari Ichihashi, Klavier
(Klasse Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy)
Leitung: Studierende der Klasse Prof. Stefan Blunier

im Rahmen eines Meisterkurses für Dirigieren vom 26.-29.5.2026

Veranstalter: Württembergische Philharmonie Reutlingen
Fr 29.05.2026 | 19:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim

Eintritt frei
Forum Neue Musik

Werkstatt Neue Musik

Konzert für zeitgenössische Musik, gespielt von Studierenden der Schulmusik sowie aus der Kompositionsklasse

Sa 30.05.2026 | 16:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Fagott am Nachmittag

Studierende der Klasse Prof. Ole K. Dahl

So 31.05.2026 | 11:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen

Klassenmatinee Klasse Christian Roos

Studierende der Klasse Christian Roos

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:02

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