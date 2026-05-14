Mannheim – Highlight-Veranstaltungen der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Highlight-Veranstaltungen der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in der Übersicht –
Ariadne auf Naxos
Oper von Richard Strauss
In diesem Frühjahrsemester bringt das Institut für Musiktheater zusammen mit dem Sinfonieorchester der Hochschule Richard Strauss‘ Oper „Ariadne auf Naxos“ auf die Bühne des Saalbaus Neustadt.
Unter der musikalischen Leitung von Prof. Cosima Sophia Osthoff und der Regie von Prof. Baesler thematisiert die 1912 bzw. in der meist gespielten Fassung 1916 uraufgeführte Oper den Zusammenprall von „hoher Kunst“ und Unterhaltung: Ein wohlhabender Mäzen verlangt, dass eine tragische Oper (Ariadne) und eine komödiantische Truppe gleichzeitig auftreten, wodurch Tragödie und Komödie auf originelle Weise miteinander verschränkt werden.
Gerade in dieser Verbindung liegt die anhaltende Aktualität von Strauss’ Ariadne auf Naxos: Trotz des zeitlichen Abstands von über hundert Jahren erweist sich die Oper als überraschend zeitloses Werk, das die bis heute bestehende Bühnenrealität im Spannungsfeld zwischen Veranstalter, Künstlern und Publikum reflektiert.
Do 28.05.2026 | 14:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Altbau Raum 212, N 7 18, 68161 Mannheim
Wissenschaft um 2 –
Splitter-Scherben-Fetzen, tropisches Paradies, Jodel-Wald und Kristallwelt. Schaffensprozess und kreative Welt beim späten Ligeti am Beispiel des Violinkonzerts
Gast: Prof. Dr. Volker Helbing, Moderation: Prof. Dr. Michael Polth
Die reichhaltigen, zuweilen überquellenden verbalen Skizzen zu Ligetis Violinkonzert in der Paul Sacher Stiftung Basel gewähren profunde, wenn auch stichwortartige Einblicke in Ligetis kreative Welt, dokumentieren seine permanente Suche nach einer in sich stimmigen Satzfolge, seine „synästhetische“ Phantasietätigkeit, formale und dramaturgische Überlegungen sowie harmonische, melodische und rhythmische Konzepte.
Gezeigt werden soll dies anhand exemplarischer Notizblätter sowie anhand besonders häufig wiederkehrender Stichworte.
Volker Helbing ist seit 2011 Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, Vokalpolyphonie um 1500 (Josquin, Pierre de la Rue) und die Geschichte der Musiktheorie mit dem Schwerpunkt Frankreich.
Fr 29.05.2026 | 15:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Innenhof
N 7 18, 68161 Mannheim
Kindermusiktanzfest im Hof
Im Rahmen des Mannheimer Stadtfestes lädt die Musikhochschule herzlich zum Kindertanzfest ein. Junge Musiker und Musikerinnen aus dem Netzwerk Amadé gestalten gemeinsam mit Studierenden der Hochschule ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus drei Jahrhunderten. Die jungen Besucher erwartet ein lebendiges Konzerterlebnis zum Mitmachen, Tanzen und Entdecken.
VERANSTALTUNGEN 15. – 31. Mai 2026
Mo 18.05.2026 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim – Mittelbau
Rittersaal
Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Rittersaalkonzerte
Klavierabend
Studierende der Klavierklasse Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy
Mo 18.05.2026 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
Eintritt frei Jazz/ Popularmusik
Mannheim Jazz Orchestra #1
Studierende der Abteilung Jazz/ Popularmusik
Leitung: Prof. Jörg Achim Keller
Das Mannheim Jazz Orchestra steht für anspruchsvolle Bigband-Musik mit Leidenschaft, Professionalität und dem Mut zur musikalischen Weiterentwicklung.
www.altefeuerwache.com
Di 19.05.2026 | 09:30 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Probespieltraining Horn
Studierende der Klasse Prof. Samuel Seidenberg
Di 19.05.2026 | 18:00 Uhr
Stadthalle Saalbau Neustadt
Konzertsaal
Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße
Eintrittspreis: € 7,- /erm. 5,- (zzgl. Servicegebühr) Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Ariadne auf Naxos
Oper von Richard Strauss
Institut für Musiktheater Mannheim
Leitung: Prof. Andreas Baesler
SängerInnen und Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim
Musikalische Leitung: Cosima Sophia Osthoff
Bühnenbild: Ruth Groß
Regie: Andreas Baesler
im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße
Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße
Di 19.05.2026 | 18:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Klavierabend
Studierende der Klavierklasse Prof. Alexej Gorlatch
Mi 20.05.2026 | 18:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Klavierabend
Studierende der Fachgruppe Klavier
Mi 20.05.2026 | 18:00 Uhr
Stadthalle Saalbau Neustadt
Konzertsaal
Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße
Eintrittspreis: € 7,- /erm. 5,- (zzgl. Servicegebühr) Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Ariadne auf Naxos
Oper von Richard Strauss
Institut für Musiktheater Mannheim
Leitung: Prof. Andreas Baesler
SängerInnen und Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim
Musikalische Leitung: Cosima Sophia Osthoff
Bühnenbild: Ruth Groß
Regie: Andreas Baesler
im Rahmen der Kurpfalzkonzerte Neustadt an der Weinstraße
Veranstalter: Kulturamt der Stadt Neustadt an der Weinstraße
Do 21.05.2026 | 10:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Probespieltraining Flöte und Piccolo
Studierende der Flötenklassen Anissa Baniahmad, Clarissa Böck und Birgit Engelhardt
Do 21.05.2026 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Celloabend
Studierende der Klasse Prof. Francis Gouton
Fr 22.05.2026 | 18:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Blechbläserabend
Studierende der Blechbläserklassen
Sa 23.05.2026 | 16:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Klavierkammermusik
Studierende der Hochschule
Zum Ehrentag „Für dich. Für uns. Für alle“ am Tag des Grundgesetzes
So 24.05.2026 | 11:00 Uhr
Wilhelm-Hack-Museum
Auditorium
Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Eintrittspreis: € 10,-/ erm. 7,-
(Saalöffnung ab 10 Uhr)
Freie Platzwahl – keine Reservierung erforderlich
Veranstaltungen außerhalb Mannheims
Klavier-Matinee
Laura Galstyan, Klavier
Veranstalter: www.pfälzischemusikgesellschaft.de
Di 26.05.2026 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Klarinettenabend
Studierende der Klarinettenklasse
Prof. Wolfhard Pencz
Di 26.05.2026 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Mannheimer Schlagzeugnacht
Studierende der Schlagzeugklasse
Prof. Hsin-Hsuan Wu
www.altefeuerwache.com
Mi 27.05.2026 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Kammermusikabend
Studierende der Korrepetitionsklassen Gulnora Alimova, Atsuko Kinoshita und Rie Shimada
Mi 27.05.2026 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim
Halle
Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
Eintritt frei Jazz/ Popularmusik
Bass Night
Studierende der Jazz-Bass-Klassen von Prof. Bernhard Meyer und Prof. Matthias Akeo Nowak
im Rahmen der Reihe Jazz Lounge Mannheim
www.altefeuerwache.com
Do 28.05.2026 | 14:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Altbau Raum 212
N 7 18, 68161 Mannheim
Eintritt frei Musikwissenschaft/ Musikpädagogik/ Musiktheorie
Splitter-Scherben-Fetzen
Wissenschaft um 2
Im Gespräch mit Prof. Dr. Volker Helbing
Moderation: Prof. Dr. Michael Polth
Schaffensprozess und kreative Welt beim späten Ligeti am Beispiel des Violinkonzerts
Do 28.05.2026 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Forum Neue Musik
Konzert für zeitgenössische Musik aus der Kompositionsklasse Prof. Sidney Corbett und Gäste
Do 28.05.2026 | 19:00 Uhr
Kulturkirche Epiphanias
Andreas-Hofer-Straße 39
68259 Mannheim-Feudenheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Lieder- und Arienabend
Studierende der Klasse Prof. Timothy Sharp
Fr 29.05.2026 | 15:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Innenhof
N 7 18, 68161 Mannheim
Bei schlechtem Wetter im Foyer
Eintritt frei
Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Kindermusiktanzfest im Hof
Musiker:innen aus dem Netzwerk Amadé sowie Studierende der Hochschule präsentieren Werke aus drei Jahrhunderten
Fr 29.05.2026 | 18:00 Uhr
Württembergische Philharmonie Reutlingen
Studio
Marie-Curie-Straße 8, 72760 Reutlingen
Eintrittspreis: 10,- Hochschulkonzerte/ Sonderveranstaltungen
Werkstattkonzert
Württembergische Philharmonie Reutlingen
Studierende der Musikhochschule Mannheim
Mari Ichihashi, Klavier
(Klasse Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy)
Leitung: Studierende der Klasse Prof. Stefan Blunier
im Rahmen eines Meisterkurses für Dirigieren vom 26.-29.5.2026
Veranstalter: Württembergische Philharmonie Reutlingen
Fr 29.05.2026 | 19:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Forum Neue Musik
Werkstatt Neue Musik
Konzert für zeitgenössische Musik, gespielt von Studierenden der Schulmusik sowie aus der Kompositionsklasse
Sa 30.05.2026 | 16:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Fagott am Nachmittag
Studierende der Klasse Prof. Ole K. Dahl
So 31.05.2026 | 11:00 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Kammermusiksaal
N 7 17, 68161 Mannheim
Eintritt frei
Klassenabende/ Prüfungen
Klassenmatinee Klasse Christian Roos
Studierende der Klasse Christian Roos
Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:02