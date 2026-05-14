Mannheim – Der große Schatz Amerikas Barock-Musik aus Paraguay, Folklore, indigene Klänge: Sonidos de la Tierra am 17. Mai zu Gast



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Projekt Sonidos de la Tierra kommt ein paraguayisches Musiknetzwerk am 17. Mai nach Mannheim, das seit 2002 landesweit Kinder und Jugendliche fördert.

Am 17. Mai wird Sonidos de la Tierra gleich zweimal zu hören sein. Um 11.15 Uhr im Gottesdienst in der Jesuitenkirche (A4,3, Innenstadt) und mit einem Konzertprogramm um 19 Uhr in der Marktplatzkirche St. Sebastian (F1,7, Innenstadt). Überschrieben ist es mit dem Titel „Der große Schatz Amerikas“. Darin trifft Barockmusik aus Südamerika, entstanden aus europäischen Einflüssen und lokalen Traditionen, auf paraguayische Folklore und indigene Klänge.

Musik- und Sozialprojekt schenkt über 14.000 Kindern Zukunftsperspektiven

Initiiert vom Dirigenten Luis Szarán, verbindet Sonidos de la Tierra musikalische Ausbildung mit Bildungsarbeit und ist heute in zahlreichen Gemeinden Paraguays aktiv. Aus lokalen Initiativen sind Orchester und Chöre entstanden, die regelmäßig auch international auftreten. Über 14.000 Kinder und Jugendliche hat das Wege für persönliche Entwicklung und neue Perspektiven eröffnet. Die Auftritte in Mannheim sind Teil einer Tournee des Musik- und Sozialprojekts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Konzert wird unterstützt vom Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut sowie jesuitenweltweit.



Tournee 2026 unterstützt die Arbeit von Sonidos de la Tierra

Gemeinsam mit seinen Spenderinnen und Spendern hat jesuitenweltweit, internationales Hilfswerk der Jesuiten in Deutschland, nicht nur Aufbau von Strukturen mitgetragen, sondern auch immer wieder Brücken nach Europa gebaut: Dabei sind die Konzertreisen von Sonidos de la Tierra mehr als Gastspiele: Sie sind musikalischer Dialog über Grenzen hinweg. So steht auch die Tournee 2026 an für Begegnung und Solidarität – und für die Idee, dass Musik mehr kann, als nur gut zu klingen. Der Eintritt ist kostenfrei. Spenden unterstützen die Arbeit von Sonidos de la Tierra. (schu / jesuitenweltweit)

Mehr unter: www.jesuitenweltweit.de/sonidos

Quelle: Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 12:07