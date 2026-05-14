Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die jüngsten Musiker*innen der Städtischen Musikschule stehen am Montag, 18. Mai 2026, um 18 Uhr bei einem Konzert im Kammermusiksaal der Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, im Mittelpunkt. Schüler*innen bis zwölf Jahre sammeln hier erste Bühnenerfahrungen und präsentieren, woran sie in den vergangenen Wochen gearbeitet haben. Für viele ist es der erste Auftritt vor Publikum – entsprechend besonders ist die Atmosphäre. Das Vorspiel dauert etwa eine Stunde und ist bewusst kompakt gehalten. Der Eintritt ist frei.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:06