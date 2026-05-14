Ludwigshafen – „So klingt LU“: Transkulturelles Musikfestival feiert seine 3. Auflage

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 16. Mai 2026 wird Ludwigshafen erneut zur Bühne für kulturelle Vielfalt, musikalische Begegnung und gemeinsames Erleben. Das 3. transkulturelle Musikfestival „So klingt LU“ lädt Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region ein, die Stadt aus neuen Perspektiven zu entdecken. Der Tag steht ganz im Zeichen der Begegnung. Menschen unterschiedlichster Herkunft, Generationen und künstlerischer Ausdrucksformen kommen zusammen, um Musik, Kultur und Austausch zu feiern. Veranstaltet von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen verfolgt das Festival ein klares Ziel. Vernetzen, voneinander lernen und gemeinsam neue Perspektiven schaffen. „So klingt LU“ bietet lokalen Musikern und Musikerinnen, Ensembles, Vereinen und Kreativen eine Plattform, ihre Arbeit zu präsentieren, unabhängig von Genre, Herkunft oder künstlerischem Ansatz.

Entlang der Kulturmeile vom Wilhelm-Hack-Museum über die Philharmonie bis hin zum Kulturzentrum dasHaus entfaltet sich ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Auftritten, Workshops, Mitmachaktionen sowie Informations- und Begegnungsständen. Ob Tanz, Musik oder sogar Zauberkunst – die Vielfalt der Darbietungen spiegelt die kulturelle Bandbreite der Stadt wider. Insgesamt 21 musikalische Ensembles, sechs Tanzgruppen, vier Workshops und 18 Infostände sind Teil des Festivals. Gleichzeitig laden zahlreiche kulinarische Angebote dazu ein, Ludwigshafen auch geschmacklich zu erleben. Denn die Vielfalt der Speisen und Getränke ist ebenso Ausdruck einer Stadt im Wandel wie ihre Musik.

„Die Staatsphilharmonie ist ein engagierter Teil der kulturell vielfältigen Ludwigshafener Stadtgesellschaft. Am Tag von ‚So klingt LU‘ wird diese Vielfalt sicht- und hörbar. Wir sind uns sicher: Aus der unmittelbaren Begegnung entsteht Verbundenheit“, erklärt Dr. Michael Gassmann, Intendant der Staatsphilharmonie. Er freue sich auf die dritte Ausgabe des Festivals, das gemeinsam mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen veranstaltet wird.

Auch die internationalen Partnerschaften Ludwigshafens werden beim Festival sichtbar. Die Partnerstädte Gaziantep und Pasadena sind mit Infoständen im Wilhelm-Hack-Museum vertreten. Pasadena, eine Stadt im Westen der USA nahe der Pazifikküste, ist seit 1948 eng mit Ludwigshafen verbunden. Gaziantep, eine traditionsreiche und wirtschaftsstarke Stadt in der Türkei, ist seit Mai 2012 offizielle Partnerstadt und steht für gelebten interkulturellen Austausch und Dialog.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Abend. Das große Finale bildet das Abschlusskonzert in der Philharmonie um 19 Uhr mit einer Jam Session des Ensemble Octans.

Das Tagesprogramm des „So klingt LU“ Festivals:

14.00 Uhr – 19.00 Uhr

https://www.so-klingt-lu.de/

Abschlusskonzert, in der Philharmonie:

19.00 – 20.30 Uhr

Veranstaltungsorte:

Wilhelm-Hack-Museum

Kulturzentrum dasHaus

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Tickets

Für das Tagesprogramm ist der Eintritt frei. Der Einlass für das Abschlusskonzert in der Philharmonie ist ebenfalls kostenlos, jedoch auf 200 Plätze begrenzt

Quelle:

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 15:41