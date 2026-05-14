Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 16. Mal laden die Fachstelle Älter werden der Stadt Ludwigshafen und die GAG gemeinsam zum Nachbarschaftsfest in Rheingönheim ein. Es findet dieses Jahr am Freitag, 22. Mai 2026, von 13.30 bis 17.30 Uhr auf der Wiese vor dem Seniorenwohnhaus „Heinrich Wälker“, Hoher Weg 45-47, statt. Nach einem Einstand vom Seniorenchor Ludwigshafen eröffnen um 13.45 Uhr Sozialdezernent David Guthier, Constanze Kraus (GAG-Bereichsleiterin Vermietung) und Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann offiziell die Veranstaltung. Durch das Nachbarschaftsfest soll das Miteinander im Stadtteil weiter gefördert und gestärkt werden. Auf der großen Bühne gibt es Vorführungen der Stuhlgymnastik-Gruppe der Damen der Turngemeinde Rheingönheim, Kinder der Kindertagesstätten Brückweg und St. Joseph sowie der Mozartschule, eine Mädchentanzgruppe des TV Rheingönheim (Streetdance) und den Kindern des Reitvereins SüdWest auf dem Holzpferd. Außerdem dürfen sich die Besucher*innen auf Spiele, eine Tombola und ein Glücksrad mit Preisen bei den Ständen des DRK, der Ombudsstelle Kinder- & Jugendhilfe Rheinland-Pfalz und der Kindertagespflegepersonen Rheingönheim freuen. Der Seniorenchor der Stadt Ludwigshafen, der Singkreis Rheingönheim gemeinsam mit den Machern des Wunschkonzerts des Seniorenzentrums LU kompakt sowie das Rockduo „Lion&Cat“ sorgen für die musikalische Begleitung des Fests. An Speisen und Getränken wird es ebenso nicht fehlen. Neben kühlen Getränken am Stand des Seniorentreffs „Komm R(h)ein Rheingönheim“, Kaffee und Kuchen am Stand des Turnvereins Rheingönheim und Waffeln von der Kindertagesstätte St. Joseph wird es auch einen herzhaften Imbiss mit Bratwurst und Pommes am Stand des Reitvereins SüdWest geben. Für die jüngeren Besucher*innen des Fests gibt es neben Spielen und Tombolas noch Rubbeltattoos, Kinderschminken, und der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen ist mit einer süßen Überraschung vor Ort.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:04