Ludwigshafen – Großangelegte Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 13.05.2026 führten Einsatzkräfte im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen umfangreiche Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf technisch unzulässigen Veränderungen an Kraftfahrzeugen durch.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Polizeikräfte insgesamt 158 Fahrzeuge. Dabei wurden 93 Verstöße festgestellt, darunter zehn Straftaten. In 21 Fällen wurden unzulässige technische Veränderungen an Fahrzeugen festgestellt, wodurch die jeweilige Betriebserlaubnis erloschen war. Bei zwei Fahrzeugführenden ergaben sich während der Kontrolle Hinweise auf möglicherweise unmittelbar zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Den Personen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei einem kontrollierten Fahrer fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

Der Mann wurde anschließend in die JVA Frankenthal verbracht. An den Kontrollen beteiligt waren Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Polizeipräsidiums Koblenz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Hintergrund: Warum kontrolliert die Polizei getunte Fahrzeuge? Viele Fahrzeughalter verändern ihre Fahrzeuge, um diese optisch oder technisch individuell zu gestalten. Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass nicht jede Veränderung zulässig ist. Werden nicht genehmigte Umbauten vorgenommen, kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen. Fahrzeuge ohne gültige Betriebserlaubnis dürfen nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Zudem kann dadurch auch der Versicherungsschutz entfallen. Besonders problematisch sind nicht geprüfte oder nicht zugelassene Fahrzeugteile. Unsachgemäße oder unzulässige Umbauten können erhebliche Gefahren für Fahrerinnen und Fahrer sowie andere Verkehrsteilnehmende verursachen. Im schlimmsten Fall kann dies zu schweren Verkehrsunfällen führen.

Die Polizei differenziert hierbei zwischen Fahrzeugtunern und sogenannten „Posern“. Viele Tuner investieren viel Zeit und Geld in technisch einwandfreie und legal zugelassene Umbauten. Problematisch sind hingegen Personen, die durch unnötiges Hochdrehen des Motors, riskante Fahrweisen oder gezielt verursachten Fahrzeuglärm auffallen und dadurch andere Verkehrsteilnehmende sowie Anwohnende belästigen oder gefährden. Die Polizei führt daher regelmäßig Kontrollen im Kontext dieser Themenfelder durch. Hierbei werden unter anderem tiefergelegte Fahrzeuge, technische Veränderungen sowie die Geräuschentwicklung überprüft.

Festgestellte Verstöße werden konsequent verfolgt. In schwerwiegenden Fällen kann auch die Sicherstellung eines Fahrzeugs erfolgen. Hinweise für Fahrzeughalter Wer Veränderungen an seinem Fahrzeug vornehmen möchte, sollte sich vorab bei anerkannten Kfz-Prüfstellen informieren. Dort können geplante Umbauten geprüft und gegebenenfalls abgenommen werden. Weitere Informationen zum sicheren und legalen Fahrzeugtuning bietet unter anderem die Initiative „Tune it! Safe!“ unter: www.tune-it-safe.de

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:34