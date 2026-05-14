Ludwigshafen – Freibad öffnet am 21. Mai – Hallenbäder schließen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Freibad am Willersinnweiher geht in die neue Badesaison. Es öffnet nach der Winterpause erstmals wieder am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 7 Uhr. Während das Freibad in die Saison startet, gehen die Hallenbäder in die Sommerpause. Letzter Badetag im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Süd ist Mittwoch, 20. Mai. Letzter Badetag im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Oggersheim ist Samstag, 16. Mai.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 16:09