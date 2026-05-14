Ludwigshafen – Einbruch in Transporter



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom 12.05.2026, gegen 20:40 Uhr, bis 13.05.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Prinzregentenstraße, in Ludwigshafen, zu einem erneuten Einbruch in einen geparkten Transporter.

Aus diesem wurden Baumaschinen und Werkzeug in einem Gesamtwert von ca. 2.600 EUR entwendet. Die Polizei weist darauf hin, das eigene Fahrzeug stets abzuschließen und Wertgegenstände, sofern möglich, auszuräumen.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Hinblick auf den Diebstahl gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail via piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2026, 11:47